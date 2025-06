Corpo de mulher desaparecida é encontrado próximo à cachoeira em Esperança do Sul

O corpo de uma mulher de 50 anos, que estava desaparecida desde a quinta-feira, 5, foi encontrado na tarde de sexta-feira, 6, em Esperança do Sul.

Após buscas no poço da Cascata Graffunder onde foram encontrados pertences da vítima, com auxílio de populares, o Corpo de Bombeiros de Três Passos localizou a o corpo a cerca de 250 metros abaixo do local, no Lajeado Árvore Seca.

A mulher, de identidade ainda não confirmada, residia nas proximidades da queda d’água, que possui uns 15 metros de altura. A Polícia Civil liberou o corpo para necropsia.

