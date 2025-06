Grupo Salta abre processo seletivo para professores eletivos

O Grupo Salta Educação está com inscrições abertas para o processo seletivo de professores das Eletivas de Inovação, projeto de formação complementar ao currículo escolar dos colégios que fazem parte do grupo. As inscrições vão até o dia 13 de junho e as vagas são destinadas a profissionais especialistas com graduação na área de conhecimento relacionada à eletiva escolhida, ou seja, não é necessário ter diploma em licenciatura ou Pedagogia.

As Eletivas de Inovação oferecem aulas sobre temas que vão além do currículo tradicional, como Games, Marketing, Fashionismo, Investigação Criminal e outras. No formato on-line, o projeto busca facilitar o acesso a conteúdos que despertam o interesse dos estudantes, estimulando o gosto pelo aprendizado, a curiosidade e a autonomia. Os alunos escolhem as disciplinas que desejam cursar, o que fortalece a cultura de estudos para além da escola. Atualmente, são mais de 70 disciplinas disponíveis, abrangendo diversas áreas do conhecimento.

Disciplinas com vagas nesta edição e seus objetivos:

Em português

Aplicativos (1 vaga): explorar o poder dos aplicativos no dia a dia. O foco não será apenas o uso, mas também a criação;

Atualidades (1 vaga): discutir temas atuais que impactam a sociedade, política e o mundo. Os alunos irão debater soluções para os desafios do presente e do futuro;

Educação Financeira 2 (1 vaga): explorar o universo financeiro de forma dinâmica e prática, com ênfase na construção de uma mentalidade financeira saudável;

Desvendando os Brasis (1 vaga): evidenciar a diversidade cultural e histórica do Brasil, explorando suas diferentes regiões, costumes e raízes;

Festa e cultura: celebrações sociais ao redor do mundo (1 vaga): explorar o significado e impacto das festas e celebrações culturais mais importantes do mundo;

Produção e edição de vídeos (1 vaga): oferecer uma introdução prática ao mundo do audiovisual, explorando ferramentas e técnicas de produção e edição de vídeos;

Teatro (1 vaga): desenvolver habilidades de expressão corporal e verbal.

Em inglês

Money Matters (1 vaga): explorar o futuro das finanças com temas como criptomoedas, moedas digitais e educação financeira moderna;

Digital Careers in a Digital World (1 vaga): explorar as inúmeras carreiras digitais em tecnologia e inovação;

Podcast your Ideas (1 vaga): ensinar os alunos a se expressarem de forma criativa e eficaz com podcasts.

O processo seletivo é composto pelas etapas de inscrição on-line via formulário e upload de um vídeo de apresentação e de uma proposta curricular para a eletiva desejada. Os candidatos aprovados realizarão as gravações das aulas em um estúdio no Rio de Janeiro, em datas alinhadas com a equipe do projeto.

Os interessados podem se inscrever por meio do formulário oficial: Processo Seletivo - Professores Eletivas 2026. Para participar, existem apenas dois pré-requisitos: ter conhecimentos sobre a BNCC (Ensino Fundamental Anos Finais e Médio) e ter graduação na área da unidade curricular proposta.

Sobre o Grupo Salta

O Grupo Salta Educação é um dos maiores grupos de educação básica do Brasil, com mais de 140 mil estudantes e 27 redes de escolas espalhadas por 18 estados e o Distrito Federal. Fazem parte do Grupo as escolas: Ábaco, Anglo Alante, Alfa, Antares, CBV, CEI, CIE, Colégio do Salvador, Coleguium, ECSA, Elite, Embraer, Ideal, Integrado, ISO, Lato Sensu, Master, Maxi, Motivo, Nota10, Nosso CEI, Pensi, pH, Pitágoras, Santi, Sigma e Upaon-Açu.



Para mais informações sobre o processo seletivo, como remunerações e a descrição das eletivas na íntegra, o edital está disponível neste link: Edital de Seleção - Eletivas de Inovação 2026.