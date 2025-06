Com investimento de mais de R$ 44 milhões, Estado impulsiona qualidade do ensino na região de Passo Fundo

Desde 2023, a área da Educação passou a ser uma das prioridades do governo do Estado. De novos uniformes a um grande ciclo de obras escolares, as melhorias abrangem a infraestrutura, a qualidade do ensino, a formação dos professores e o clima de acolhimento e bem-estar dentro das escolas. Na região de Passo Fundo, por exemplo, já foram aplicados, desde o início de 2023, mais de R$ 44 milhões na rede de ensino. Esta é mais uma reportagem da série Na Estrada com a Educação .

Desse montante, R$ 16,9 milhões foram aplicados apenas em Passo Fundo. Esses recursos estão permitindo avanços importantes nas escolas estaduais localizadas nesse município, como no Instituto de Educação Cardeal Arcoverde, que recebeu R$ 498 mil para ações educacionais. A maior parte desse valor, R$ 456,5 mil, é oriunda do programa Agiliza Educação .

Cobertura do espaço de convivência foi reformada e passou a contar com isolamentos térmico e acústico -Foto: Luís André/Secom

A diretora da escola, Salete Vassoler, elenca as mudanças que vêm ocorrendo na instituição. “Aproveitando o Agiliza, a cobertura do espaço de convivência foi reformada e passou a contar com isolamentos térmico e acústico. Antes, o teto era precário e cheio de goteiras. Reformamos o piso de duas salas de aula e fizemos mais uma cobertura, ampliando o refeitório. Colocamos novas instalações na cozinha, como uma bancada para as merendeiras servirem a alimentação adequadamente. Além disso, adquirimos microscópios modernos para o laboratório de ciências”, detalhou.

Professores de diversas disciplinas percebem os impactos positivos dessas medidas. “Desde quando comecei a trabalhar aqui, muita coisa mudou e para melhor, principalmente no quesito da estrutura física. Estar num ambiente confortável faz com que a aprendizagem do aluno seja muito melhor”, pontuou o professor de Matemática, Douglas Brancher.

Professor de Ciências da Natureza, Vanderlei Ascari destacou a importância dos novos microscópios. “É enriquecedor para o aprendizado dos estudantes, porque eles não ficam só na teoria: veem a realidade acontecendo, vão manipulando e aprendendo a utilizar a tecnologia. Percebemos que isso gerou nos alunos entusiasmo e interesse em aprender”, avaliou.

Mudanças na estrutura física da escola são elogiadas por professores e assimiladas pelos alunos, que se beneficiam disso -Foto: Luís André/Secom

A aluna do segundo ano do Ensino Médio Eduarda Hahn comentou os benefícios do uso desses equipamentos. “Eu acho que tudo mudou. Tudo o que vemos nos livros se torna real. Podemos ver as células e outros detalhes de perto. Isso faz com que nos interessemos muito mais pelo conteúdo”, afirmou.

Investimentos

O município de Passo Fundo é a sede da 7ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) e da 7ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop). A Secretaria da Educação (Seduc) investiu R$ 24,9 milhões nas escolas abrangidas pela 7ª CRE. Desse aporte de investimentos, R$ 9,5 milhões foram aplicados em Passo Fundo. Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Além de adquirir microscópios para o laboratório de ciências, setores como a cozinha receberam novas instalações -Foto: Luís André/Secom

Por meio da 7ª Crop, a Secretaria de Obras Públicas (SOP) empregou R$ 19,2 milhões, em 48 demandas de 41 escolas, entre obras concluídas, em execução ou em fase de contratação. Desse valor, R$ 7,4 milhões foram utilizados em Passo Fundo, contemplando 18 demandas de 15 escolas, entre obras concluídas, em execução ou em fase de contratação. A maioria das obras já foi finalizada.

Em Passo Fundo, há, inclusive, uma grande obra em andamento, orçada em R$ 3 milhões. Trata-se da recuperação geral da Escola Estadual de Ensino Fundamental Wolmar Antônio Salton, realizada por meio da Contratação Simplificada, modelo adotado pela SOP que agiliza as intervenções. A obra começou em 6 de maio, com previsão de conclusão em 360 dias, a contar dessa data.

Para dar visibilidade às transformações que estão ocorrendo nas escolas estaduais, uma equipe da Secretaria de Comunicação (Secom) tem percorrido diferentes regiões do Estado, registrando em vídeo as histórias que esses investimentos têm ajudado a construir.

Na Estrada com a Educação

Por meio de histórias reais de quem vivencia a ampliação dos investimentos na Educação, o governo do Estado mostra o impacto da valorização do ensino na vida do estudante, do professor e da sociedade nesta série que percorre escolas estaduais no Rio Grande do Sul.