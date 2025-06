Homem condenado por latrocínio é preso no centro de Chiapetta

Na tarde de quinta-feira, 5 de junho, um homem de 40 anos foi preso no centro de Chiapetta em cumprimento a um mandado de prisão por latrocínio — crime de roubo seguido de morte. A ação foi realizada pela Delegacia de Polícia de Chiapetta, com o apoio da Brigada Militar.

De acordo com o delegado Bruno Chaves, a prisão foi possível graças ao trabalho conjunto das forças de segurança, que chegaram ao paradeiro do indivíduo por meio de informações compartilhadas entre a Polícia Civil e a Brigada Militar. Condenado a 29 anos de reclusão, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde começará o cumprimento da pena.

Ainda segundo o delegado, o preso havia se deslocado de Porto Alegre para Chiapetta com o objetivo de se esconder, uma vez que não possui familiares na cidade, o que levantou suspeitas e facilitou a identificação pelas autoridades.

