Jovens Gênios participa da Bett Brasil 2025

A Jovens Gênios marcou presença na Bett Brasil, um dos maiores eventos de Inovação e Tecnologia para Educação da América Latina, realizado entre os dias 28 de abril e 1º de maio, na Expo Center Norte, em São Paulo (SP). Com o tema “Educação para enfrentar crises e construir futuros regenerativos”, a edição deste ano teve como proposta debater questões como crise climática, inteligência artificial (IA), saúde mental, desenvolvimento humano e acesso, permanência e equidade na educação.

Bernard Caffé, CEO da Jovens Gênios, explica que a participação da empresa no evento teve como objetivo posicionar a marca no âmbito educacional. “A partir do momento em que nos estabelecemos como uma das referências em soluções de aprendizagem adaptativa, aliando inteligência artificial e gamificação no processo educacional em instituições públicas e privadas, queremos consolidar também nosso posicionamento de marca em campo cada vez mais versátil”, afirma.

O encontro trouxe a oportunidade para a equipe da Jovens Gênios interagir com diferentes tipos de instituições educacionais e governos, tanto clientes e parceiros atuais quanto potenciais futuros colaboradores.

O profissional também destaca a percepção do público, que ofereceu muitos feedbacks positivos. “Esse tipo de troca deixa cada vez mais claro o quanto conseguimos transmitir nosso valor — seja em termos de informação, publicidade ou marketing — não apenas de forma técnica ou voltada para especialistas”, comemora.

Ainda de acordo com o CEO, o maior objetivo, agora, é utilizar tecnologias integradas como ferramenta para estudantes, pais, professores e gestores, com objetivo de garantir uma aprendizagem personalizada e gamificada.

“Conseguimos perceber que nossas soluções e funcionalidades, que atendem aos componentes curriculares e extracurriculares da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) — desde a alfabetização até o ensino médio profissionalizante — podem trazer uma diferenciação cada vez maior no mercado”, acrescenta.

Aprendizagem personalizada e apoio a políticas públicas

Bernard ressalta que a Jovens Gênios consegue personalizar toda a trajetória de aprendizagem, atendendo tanto escolas privadas quanto públicas, por meio de diferentes programas que abrangem desde a alfabetização, o Ensino Fundamental I e II, o Ensino Médio e até cursos profissionalizantes sob demanda.

“Personalizamos o conteúdo e o ritmo de aprendizado de cada estudante em ambientes gamificados, com foco em contribuir para a construção de políticas públicas sólidas com nossos serviços de suporte técnico, consultoria pedagógica e realização de eventos. Tudo isso é oferecido no formato white label”, detalha.

O CEO também pondera o interesse da empresa na aplicação de inteligência artificial na educação. Essa abordagem está presente na marca desde 2017, com um modelo matemático autoral, patenteado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que alimenta todos os algoritmos de machine learning e deep learning, fornecendo apoio a todo o processo de aprendizagem adaptativa.

Novos projetos e expansão

Para os projetos futuros, com as novas assinaturas de experimentação gratuita obtidas durante a Bett Educar, a empresa conseguiu alcançar uma oportunidade de retorno financeiro na ordem de R$ 25 milhões, com a expectativa de atender cerca de 220 mil estudantes.

“Agora é o momento de trabalhar esse funil comercial, estreitar os laços, para que esses contratos de experimentação e demonstração de interesse se transformem em contratos efetivos. Isso aumentará, consequentemente, o impacto da Jovens Gênios, com objetivo de que cada vez mais estudantes tenham acesso a uma educação de qualidade, com equidade, de forma personalizada e gamificada”, conclui Bernard Caffé.

Para mais informações, basta acessar: https://www.jovensgenios.com/