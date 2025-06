Lexxen lança AdsPay: banco digital para quem anuncia online

A Lexxen, empresa de soluções financeiras, anunciou a chegada do banco digital AdsPay ao mercado. A fintech foi desenvolvida com o objetivo de simplificar a gestão financeira e o fluxo de pagamentos em publicidade e, por isso, é voltada para negócios que vendem e anunciam online, como gestores de tráfego, agências de marketing digital, e-commerces e empresas gerais, que precisam passar o acesso para gestores ou agências.

A plataforma possibilita a abertura de conta digital completa para Pessoa Física e Jurídica, criação de carteiras dentro de uma conta principal, que funcionam como subcontas dentro de uma conta principal, múltiplos cartões virtuais dentro de cada carteira e compartilhamento dessas carteiras e cartões, sem a necessidade de repassar dados de pagamento a terceiros.

Alex Martenexen, CEO e fundador da Lexxen, explica a motivação para o lançamento da plataforma. "A AdsPay nasce da observação de uma necessidade dos profissionais e empresas que vendem e anunciam online. Há uma lacuna quando se trata de gerenciar com transparência e controle o dinheiro investido em campanhas e conciliar receitas de vendas".

Processo de desenvolvimento e criação

A plataforma foi desenvolvida com tecnologias de criptografia e infraestrutura em nuvem de alta disponibilidade. Segundo Alex Martenexen, são adotadas práticas em desenvolvimento seguro, testes de performance e protocolos para proteção de dados, alinhados às normas do Banco Central (BC) e à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

“A solução possibilita a organização em carteiras isoladas dentro da conta principal, ou seja, uma carteira para cada canal de mídia ou projeto e a emissão de múltiplos cartões virtuais para o controle de gastos, também por carteira ou projeto”, pontua Thiago Antunes, sócio da Lexxen.

O empresário esclarece que o sistema de subcontas e múltiplas carteiras pode trazer mais controle para profissionais e empresas com uma visão clara de gastos e compartilhamento sem burocracia. Segundo ele, ao alocar verbas em carteiras específicas, se torna simples saber exatamente quanto foi investido em cada frente e profissionais e gestores podem receber acesso controlado a determinadas carteiras, sem expor a conta principal ou informações de outros projetos.

“A AdsPay foi criada com foco em quem vende e anuncia online. Todas as funcionalidades e decisões da plataforma foram pensadas para esse ecossistema, e não apenas adaptadas de um modelo bancário tradicional”, afirma Alex Martenexen.

Além disso, o fundador da Lexxen destaca outras características, como o cadastro gratuito e a possibilidade de ter contas de Pessoa Física. “Essas funcionalidades permitem que pequenos empreendedores ou profissionais autônomos, que lidam com campanhas de anúncios, consigam acesso aos recursos, ajudando a democratizar o acesso bancário digital nesse nicho tão específico”. A AdsPay também oferece um aplicativo, disponível para Android e iOS, onde é possível gerenciar as carteiras, acompanhar transações em tempo real, configurar múltiplos cartões virtuais e receber notificações.

Dados do BC, divulgados pelo portal especializado Finsiders Brasil, revelam um crescimento expressivo nas transações de pagamentos digitais no Brasil. No primeiro semestre de 2024, o volume total de transações atingiu 64,9 bilhões, com um montante de R$54,4 trilhões. Esses números representam um aumento de 30,9% no volume e 10,1% no montante em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Expectativas da Lexxen para o lançamento

De acordo com Thiago Antunes, a AdsPay pretende atingir já no início das operações, lojistas e e-commerces que investem em anúncios para escalar suas vendas, agências de marketing e gestores de tráfego que lidam com múltiplos clientes, empreendedores digitais — como afiliados, infoprodutores, freelancers de marketing —, e pessoas físicas interessadas em migrar suas finanças online para uma conta com outras funcionalidades.

Para isso, segundo ele, a AdsPay busca facilitar a rotina financeira de quem vende e anuncia online por meio da unificação de receitas de vendas, gastos com anúncios e controle de saldo em tempo real, em um mesmo ambiente digital.

O lançamento da solução também é oportuno para o cenário do país. Segundo uma pesquisa realizada em 28 países pelo N26, em parceria com a Accenture e noticiada pela CNN, o Brasil se destaca no cenário global de bancos digitais, figurando entre os três primeiros países, tanto em número de clientes quanto em velocidade de crescimento na adoção desse modelo. O estudo revela que o país supera economias de maior porte nesse processo, como Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido.

Conforme afirma o CEO e fundador da Lexxen, a empresa espera uma adoção acelerada, especialmente por quem já sofre com a falta de soluções específicas para o mercado de anúncios digitais. “A meta é conquistar a confiança de e-commerces, agências e gestores de tráfego. A Lexxen projeta um crescimento consistente, impulsionado pela funcionalidade do cadastro gratuito e pela oferta de contas para Pessoa Física”, finaliza Thiago Antunes.

Para saber mais sobre a nova solução da Lexxen, basta acessar o site oficial da AdsPay: http://www.adspay.com.br