Colisão frontal deixa três pessoas feridas na RS-522

Na manhã desta sexta-feira (6), uma colisão frontal entre dois veículos resultou em três pessoas feridas na RS-522, entre os municípios de Ijuí e Augusto Pestana.

Os veículos envolvidos foram um Fiat Pálio e um Volkswagen Gol. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.

