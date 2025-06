Governo discute avanços no hidrogênio verde e consultoria japonesa apresenta evolução do MasterPlan

A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), em parceria com a Casa Civil e a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), promoveu, na manhã desta quarta-feira (5/6), uma reunião do Comitê de Planejamento Energético do Estado do Rio Grande do Sul (Copergs), no âmbito do subcomitê de Bioenergias.

O encontro, que contou com a presença da consultoria japonesa ERM, teve como foco discutir os avanços na agenda do hidrogênio verde (H2V) e a evolução do MasterPlan, uma cooperação com o Japão voltada ao desenvolvimento do setor energético no Estado.

A titular da Sema, Marjorie Kauffmann, realizou a abertura da reunião. “A pauta do hidrogênio verde é de nível mundial e, por isso, o Rio Grande do Sul tem concretizado parcerias e estudos por meio de consultorias, empresas e países que buscam essa inovação de forma mais célere possível”. Na ocasião, foram apresentados os detalhes da estratégia de descarbonização lançada pelo governo na segunda-feira (2/6) .

Marjorie também apresentou a evolução do Programa H2V-RS, que visa o desenvolvimento da cadeia de hidrogênio verde no Estado. A secretária destacou uma das principais ações dessa série de iniciativas: o edital anunciado pelo governador Eduardo Leite no valor de R$ 102,4 milhões. A iniciativa, realizada em parceria com o Badesul, tem como objetivo atrair indústrias e projetos voltados à cadeia produtiva de hidrogênio verde, além de propor e implementar políticas públicas para o desenvolvimento do setor no Estado.

O sócio da consultoria ERM em Tóquio, Hiroshi Tomita, apresentou os avanços no desenvolvimento do MasterPlan de hidrogênio verde voltado ao Rio Grande do Sul. Ele contou que nos últimos meses foram realizados estudos para mapear as necessidades do Estado e identificar seu potencial na produção da fonte energética. “Saímos da fase do sonho e vamos para a implementação. Já temos os números, os riscos e todos os elementos necessários para dar o próximo passo”, afirmou.

-Foto: Ascom Sema

Durante a apresentação, Tomita também abordou o panorama internacional do mercado de hidrogênio verde. Ele ressaltou que os esforços globais têm se concentrado em soluções que priorizam a produção e o consumo locais, devido à complexidade do transporte desse tipo de energia. A proposta, segundo o especialista, está alinhada com os objetivos do governo do Estado. “Queremos mostrar o potencial que o Brasil e o Estado têm e ver onde essas tecnologias e conhecimentos podem encaixar. Estamos conversando com empresas japonesas, inclusive privadas. No fim da fase de estudo, esperamos ter alguns candidatos para que possamos avançar com os projetos”, concluiu.

O secretário-executivo da Casa Civil, Paulo Pereira, reforçou que os projetos que estão maduros hoje são aqueles voltados à produção e consumo locais, estando alinhados aos estudos japoneses.

Planta de hidrogênio verde

Na mesma reunião, a Fepam, órgão licenciador vinculado à Sema, entregou a primeira licença ambiental para a produção de amônia (NH3) a partir de hidrogênio verde (H2V) no Rio Grande do Sul. A licença prévia foi recebida pela empresa Begreen Bioenergia e Fertilizantes Sustentáveis Ltda, para a implantação de uma nova unidade industrial no município de Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul.

Fepam entregou a primeira licença ambiental para a produção de amônia (NH3) a partir de hidrogênio verde no RS -Foto: Ascom Sema

O empreendimento terá capacidade produtiva mensal estimada de até 181,8 toneladas de amônia e até 225,4 toneladas de hidróxido de amônio, com área total de 20 mil m² e construção prevista de 1.350 m². O processo de licenciamento foi conduzido com atenção técnica à legislação ambiental vigente e diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente.

O presidente da fundação, Renato Chagas, explicou que a implantação da fábrica representa um avanço importante para a produção de insumos sustentáveis no Rio Grande do Sul, contribuindo para a redução da dependência externa desses materiais estratégicos para a agricultura gaúcha. O presidente ressaltou, ainda, que a iniciativa reforça o compromisso com a transição energética e o uso eficiente de recursos naturais, promovendo o desenvolvimento industrial aliado à conservação ambiental.

MasterPlan

MasterPlan é um plano completo com orientações para efetivação do programa de hidrogênio verde no Rio Grande do Sul, fruto da missão internacional à Ásia, liderada pelo governador Eduardo Leite em novembro de 2024. Chamado de MasterPlan, o estudo será produzido pela consultoria ERM Japan – especializada em gestão de recursos ambientais – por meio de financiamento concedido pelo Ministério da Economia, Comércio e Indústria (Meti) do Japão. O MasterPlan conterá um mapeamento das oportunidades que devem surgir na sequência da implantação do programa de hidrogênio verde no Rio Grande do Sul.