Governo lança 3ª edição do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental

O governo do Estado lançou, nesta quinta-feira (5/6), Dia Mundial do Meio Ambiente, a 3ª edição do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental. O objetivo da premiação é incentivar a produção jornalística e prestigiar trabalhos que retratem as ações que tenham conexão com o meio ambiente, mudanças climáticas, uso consciente dos recursos naturais e energias limpas, entre outros.

O prêmio de 2025 tem como tema “Construindo juntos um futuro mais forte para o Rio Grande do Sul”, conectado com a pauta de reconstrução adaptada e resiliente após as enchentes de maio de 2024 e as frequentes estiagens.

“A primeira edição do prêmio de jornalismo aconteceu de forma inédita no Estado no ano de 2021. Esse projeto vem se consolidando como uma da ferramenta poderosa que alia conhecimento e educação ambiental. Por meio da imprensa tradicional, conseguimos chegar na casa das pessoas e conhecer as boas práticas que estão em andamento nas diferentes regiões do Estado”, afirmou a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), por meio da Assessoria de Comunicação e da Assessoria de Educação para a Sustentabilidade. Conta com o apoio da Secretaria de Comunicação (Secom) e da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam).

As inscrições vão de 5 de junho a 31 de agosto de 2025. Podem participar profissionais de imprensa e estudantes de Jornalismo, que poderão inscrever as reportagens publicadas ou veiculadas entre 1º de janeiro de 2024 e 30 de agosto de 2025.

Os jurados serão conhecidos em 1º de agosto de 2025. A novidade deste ano é que o concurso terá um grande vencedor, com o trabalho que receber a maior pontuação total. O valor da premiação máxima chega a R$ 8 mil em dinheiro.

Grande vencedor: R$ 8 mil

Troféu Roessler (1º lugar de cada categoria): R$ 6 mil

Troféu Lutzenberger (2º lugar de cada categoria): R$ 4 mil

Troféu Magda Renner (3º lugar de cada categoria): R$ 2 mil

Jornalismo Universitário:

1º lugar: R$ 700

2º lugar: R$ 600

3º lugar: R$ 500

Os profissionais e estudantes de Comunicação deverão inscrever seus trabalhos nas categorias: jornalismo impresso, webjornalismo, fotojornalismo, radiojornalismo/podcast, telejornalismo e jornalismo universitário. Os microtemas deste ano são:

Meio ambiente e desenvolvimento sustentável em sala de aula;

União de todos para o enfrentamento das mudanças climáticas;

Mitigação no campo e as boas práticas já implementadas;

Uso consciente dos recursos hídricos no enfrentamento da estiagem;

Energias limpas e renováveis para o desenvolvimento sustentável;

Ações de resiliência para um RS mais forte;

Soluções baseadas na natureza para promover a qualidade de vida da população;

Recursos naturais do RS como potencial para o desenvolvimento econômico sustentável;

Nova vida: como estão os animais resgatados da enchente.

A cerimônia de premiação ocorrerá em outubro de 2025, em Porto Alegre. Confira o cronograma abaixo:

Publicação/veiculação das matérias a serem inscritas: 1º de janeiro de 2024 a 30 de agosto de 2025;

1º de janeiro de 2024 a 30 de agosto de 2025; Período de inscrição: 5 de junho a 31 de agosto de 2025;

5 de junho a 31 de agosto de 2025; Divulgação da banca julgadora: 1º de agosto de 2025;

1º de agosto de 2025; Período de julgamento: 4 de setembro a 26 de setembro de 2025;

4 de setembro a 26 de setembro de 2025; Dia de divulgação dos finalistas no site do prêmio: 1º de outubro de 2025;

1º de outubro de 2025; Premiação: outubro de 2025.