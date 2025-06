Curso Formação de Especialistas em Cultura Organizacional tem inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para a aula inaugural gratuita da Formação de Especialistas em Cultura Organizacional, promovida pela DHEO Consultoria. O encontro, que marca o início da terceira edição do curso, será realizado de forma on-line no dia 10/06 (terça-feira), às 20h, e tem como objetivo apresentar, na prática, como a cultura organizacional pode se tornar um diferencial competitivo para empresas e profissionais.

Voltada a profissionais de RH, consultores, gestores e business partners, a formação oferece ferramentas e metodologias para liderar processos de transformação cultural, engajar equipes, avaliar o alinhamento de talentos à cultura da empresa e atuar com mais autoridade junto à alta gestão.

Durante a Aula Inaugural, especialistas da DHEO Consultoria vão explorar temas como o papel da liderança na construção de ambientes organizacionais fortes, o impacto direto da cultura nos resultados e as estratégias para desenvolver times de alta performance. Os participantes ainda terão acesso a conteúdos exclusivos e prioridade de inscrição para a próxima turma da formação completa em 2025.

O curso completo, oferecido após a aula inaugural, promove um aprofundamento técnico e prático, capacitando os alunos a implementar sistemas de avaliação e recompensa com base na cultura, superar resistências internas e alinhar a cultura aos objetivos estratégicos do negócio.

Pesquisas confirmam a relevância do tema: segundo levantamento da PwC com 3.200 líderes empresariais, 67% consideram que a cultura organizacional é mais importante do que a estratégia ou as operações, e 72% afirmam que ela impulsiona iniciativas de mudança bem-sucedidas.

Serviço: Aula Inaugural para o Curso de Formação de Especialistas em Cultura Organizacional

Data: 10.06, às 20h, em formato on-line

Realização: DHEO Consultoria

Inscrições gratuitas em: https://formacao.dheoconsultoria.com.br