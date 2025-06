PF deflagra Operação Antracose contra contrabando de cigarros e grãos em Palmeira Das Missões

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (05), a Operação Antracose, que deu cumprimento a cinco mandados de busca e apreensão no município de Palmeira das Missões/RS, relacionados ao crime de contrabando de cigarros estrangeiros.

A investigação teve início no ano de 2023, com a prisão em flagrante de indivíduo que conduzia um caminhão transportando 348.000 maços de cigarros estrangeiros, avaliados em R$ 1.7 milhão, ocultados por feno. O motorista do caminhão contava com o apoio de outros quatro indivíduos, que atuavam como batedores da carga ilícita.

O grupo criminoso não apenas atuava no contrabando de cigarros estrangeiros, mas também no contrabando de grãos advindos da Argentina, os quais eram introduzidos em solo nacional mediante falsificação de notas de produtor rural, crime que já foi objeto de investigação pela Polícia Federal de Santo Ângelo/RS.

