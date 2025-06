Primeiro trimestre letivo na EEEF Tenente Portela é marcado por aprendizados, integração e novas experiências

O primeiro trimestre do ano letivo na Escola Estadual de Ensino Fundamental Tenente Portela foi repleto de aprendizados, construção de conhecimentos e momentos especiais que envolveram toda a comunidade escolar. Com mais de 200 alunos matriculados do 1º ao 9º ano e o trabalho conjunto de 29 professores e funcionários, a escola vivenciou um início de ano dinâmico e produtivo.

Logo nas primeiras semanas, os professores acolheram os estudantes com atividades de integração e dinâmicas que fortaleceram os laços entre colegas e equipe escolar. A proposta pedagógica do trimestre concentrou-se em temas fundamentais como valores e emoções, cidadania, meio ambiente e leitura, estimulando a participação ativa dos alunos e promovendo o desenvolvimento integral.

Entre as diversas atividades realizadas, destacaram-se o projeto Hora da Leitura, realizado todas as quartas-feiras; as aulas de informática com o uso de chromebooks; o projeto da horta escolar; a campanha de recolhimento de latinhas de alumínio; os jogos intersérie; a participação no JERGS e ações diferenciadas em datas comemorativas.

Todas as turmas, dentro da proposta pedagógica da escola e seguindo as orientações da 21ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) e da Secretaria Estadual da Educação (SEDUC), realizaram atividades teóricas e práticas voltadas ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento de competências e habilidades específicas de cada ano escolar.

A equipe diretiva informa que alguns espaços da escola passaram por reformas para melhor atender os alunos, além de anunciar que novos projetos já estão sendo elaborados para os próximos períodos.

Atualmente, a gestão da escola está sob responsabilidade dos professores Max Auler (diretor) e Elio Girardi (vice-diretor), que avaliam o trimestre como um período de grande crescimento. “Os alunos demonstraram dedicação e envolvimento em todas as propostas”, destacaram os gestores, que também parabenizaram toda a comunidade escolar pelo empenho, comprometimento e senso de pertencimento junto à escola.