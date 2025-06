São Roque usa tecnologia de dados para fortalecer o turismo

Com fácil acesso a partir de São Paulo, Campinas e outras cidades do interior, São Roque tem investido para se consolidar como destino turístico estruturado, com rotas temáticas, calendário de eventos e experiências que combinam natureza, gastronomia e cultura. O município tem investido em soluções tecnológicas para aproximar moradores e visitantes da oferta de serviços, atrativos e experiências turísticas.

São Roque é um dos municípios paulistas integrados à plataforma Destinos Inteligentes, govtech especializada em turismo com presença em mais de 80 cidades e seis estados brasileiros. Por meio de um aplicativo gratuito e site, moradores e visitantes têm acesso a informações organizadas sobre atrativos, hospedagens, restaurantes, serviços essenciais e programação cultural.

A cidade está conectada a São Paulo por rodovias como a Raposo Tavares e a Castelo Branco – e também dispõe de aeroporto para jatos executivos, além de atrair visitantes para o Catarina Fashion Outlet, importante polo de compras da região. A rede de hotéis e pousadas atende tanto turistas de fim de semana quanto o público corporativo. A gastronomia, com forte presença italiana e portuguesa, se soma à produção local de vinhos como uma das marcas da identidade turística da cidade.

Cinco rotas turísticas oficiais e experiências ao longo do ano

A cidade estruturou sua oferta turística em cinco rotas temáticas: Roteiro do Vinho, Roteiro do Centro Histórico, Rota do Saboó, Rota das Águas e Gastronomia e o Roteiro Darcy Penteado. Cada uma destaca um conjunto de experiências específicas, organizadas geograficamente para auxiliar no planejamento da viagem e a maior permanência do visitante.

No Roteiro do Vinho, o turista percorre uma estrada repleta de vinícolas, adegas e restaurantes. Degustações, visitas técnicas, harmonizações e produtos regionais fazem parte do percurso. A Rota do Saboó, voltada ao ecoturismo, convida à trilha e à observação de paisagens naturais no entorno do morro que dá nome ao trajeto.

Já o Roteiro do Centro Histórico reúne construções antigas, igrejas e espaços culturais que preservam a memória da cidade. A Rota das Águas e Gastronomia conecta experiências em restaurantes com contato com lagos e cachoeiras. Por fim, o Roteiro Darcy Penteado homenageia o artista plástico e ambientalista que viveu na cidade.

Eventos tradicionais e produção local

O calendário cultural da cidade inclui uma de suas festas mais importantes: a Expo São Roque, que celebra dois pilares da economia e da cultura local – a produção de vinhos e o cultivo da alcachofra. A festa reúne gastronomia temática, shows, feira de artesanato e atrações culturais e infantis, movimentando a cidade e atraindo milhares de turistas a cada edição.

Outro destaque da agenda anual é a Vindima, período que celebra a colheita da uva entre o final do verão e o início do outono. Algumas vinícolas abrem suas portas para oferecer atividades como pisa da uva, visitas aos parreirais e degustações, ampliando a conexão entre agricultura e turismo.

Informação digital para facilitar a experiência do visitante

Atualmente, 69 atrativos turísticos culturais e naturais de São Roque estão cadastrados e disponíveis na plataforma Destinos Inteligentes, além de 76 meios de alimentação – entre restaurantes, cafeterias, padarias e lanchonetes –, 32 meios de hospedagem, 37 pontos de comércio e serviços essenciais como farmácias, unidades de saúde, delegacias e postos de atendimento. Também estão organizadas no sistema as informações sobre guias turísticos, agências locais, produção artesanal e o calendário de eventos da cidade.

Todos esses dados são mantidos atualizados pelo Departamento de Turismo, Desenvolvimento Econômico, Esporte e Lazer da Prefeitura de São Roque, e passam por curadoria e validação da equipe de conteúdo da Destinos Inteligentes. A proposta é garantir que turistas tenham acesso a informações confiáveis e atualizadas, com avaliações integradas de plataformas como TripAdvisor e Google.

“São Roque se consolida cada vez mais como um importante destino do interior paulista”, afirma Edimar Martins, CEO da Destinos Inteligentes. “A integração à plataforma contribui para valorizar o que o município tem a oferecer, tornando a experiência do visitante mais rica e prática.”

As informações sobre atrativos, hospedagens, restaurantes, passeios, rotas turísticas e agenda de eventos estão em constante atualização sobre as novidades da cidade.

Além disso, o mesmo aplicativo permite pesquisar, explorar e organizar viagens para outras 80 cidades em seis estados brasileiros, oferecendo uma ferramenta para quem deseja montar roteiros por regiões turísticas completas. Para saber mais, é possível acessar o link aqui.

Sobre a Destinos Inteligentes

A Destinos Inteligentes é uma govtech brasileira especializada em turismo, com foco na digitalização da gestão e promoção turística em âmbito municipal e regional. A empresa atua em parceria com prefeituras, consórcios e gestores públicos, oferecendo soluções tecnológicas que facilitam o mapeamento, a divulgação e o monitoramento de destinos, com integração de dados, conteúdos e interfaces amigáveis para o cidadão e o turista. Está presente em mais de 80 cidades de seis estados e segue em expansão.