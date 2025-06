UniFECAF oferece cursos com prática e recursos tecnológicos

A UniFECAF, instituição de ensino superior localizada em Taboão da Serra, implementa um modelo de formação que combina tecnologia e prática profissional em todas as etapas dos cursos. A proposta busca alinhar a formação acadêmica às demandas do mercado de trabalho, utilizando laboratórios, softwares atualizados, ferramentas digitais e metodologias ativas, que permitem ao estudante aprender na prática desde o início da graduação.

O modelo inclui desenvolvimento de projetos, resolução de problemas reais e participação em desafios. Além disso, a UniFECAF oferece microcertificações que validam as competências adquiridas ao longo do curso, contribuindo diretamente para a construção do portfólio profissional dos alunos.

A adoção dessas práticas acompanha as mudanças do mercado e responde à necessidade de preparar profissionais capazes de atuar em ambientes cada vez mais digitais, colaborativos e inovadores.

"Outro ponto observado é a valorização de professores que atuam diretamente no mercado, o que contribui para que os conteúdos acadêmicos estejam alinhados às necessidades atuais das empresas. O desenvolvimento de habilidades como comunicação, liderança, pensamento crítico e trabalho em equipe também tem ganhado espaço nos currículos", fala Diego Braga, coordenador dos cursos de gestão da UniFECAF.

Segundo o coordenador dos cursos de Gestão Diego Braga, "no campo do empreendedorismo, investimos em mentorias, workshops, feiras e incubadoras, criando ambientes que estimulam a transformação de ideias em projetos e negócios". Ele destaca que "redes de contato que conectam estudantes, ex-alunos e profissionais são fundamentais para gerar parcerias e oportunidades".

De acordo com um levantamento recente do Instituto Semesp, divulgado pela Agência Brasil, mais de 74% dos professores brasileiros acreditam que a inteligência artificial pode ser uma grande aliada no processo de ensino, funcionando como uma ferramenta de apoio tanto para alunos quanto para educadores. Esses dados reforçam que saber utilizar ferramentas de inteligência artificial já não é mais uma habilidade do futuro, mas uma competência essencial para os profissionais de hoje e, principalmente, do amanhã.

Com as transformações do mercado de trabalho, muitas instituições têm adaptado seus modelos acadêmicos para preparar profissionais mais aptos a enfrentar os desafios atuais, conforme explica Marcel Gama, CEO da UniFECAF: "A adaptação do ensino é essencial para alinhar a formação às demandas reais do mercado".

O Centro Universitário UniFECAF exemplifica essa tendência ao desenvolver práticas que integram tecnologia, competências e conexão com o mercado. Segundo Gama, "nossa proposta vai além do ensino teórico, incorporando experiências práticas, projetos interdisciplinares e o uso de ferramentas digitais, além de promover habilidades como comunicação, pensamento crítico e trabalho em equipe".

Marcel ainda afirma que esse tipo de iniciativa se torna cada vez mais necessário para atender às demandas das profissões do futuro e contribuir para a empregabilidade dos estudantes.