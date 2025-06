Uma mulher que estava foragida do sistema prisional foi presa pela Brigada Militar na noite desta quarta-feira (4), em Santa Rosa. Após ser abordada pelos policiais, ela tentou fugir, mas foi contida e detida.

A mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia e, em seguida, reconduzida ao sistema prisional

