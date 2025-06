Tecno it é premiada em mercado brasileiro de US$ 58,6 bi

No Brasil, os investimentos em TI somaram US$ 58,6 bilhões em 2024, com crescimento de 13,9% em relação ao ano anterior, segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de Softwares (ABES). É nesse cenário que a Tecno it e seu CEO Ibrahim Boufleur participaram, nos dias 3 e 4 de junho, da 12ª edição do Smart City Business America Congress (SCBA), entre os principais eventos da América Latina voltado à inovação urbana, realizado no Expo Center Norte, em São Paulo. Entre os destaques da programação esteve a entrega do Prêmio InovaCidade 2025, concedido à Tecno it pelo impacto positivo e mensurável de iniciativas em ambientes urbanos por meio da combinação entre tecnologia e bem-estar.

A SCBA, que reuniu mais de 5 mil participantes entre líderes públicos e privados, foi marcada pela discussão de soluções tecnológicas para os grandes desafios das cidades, com foco em sustentabilidade, qualidade de vida e governança digital. Durante o evento, Ibrahim também atuou como palestrante em diferentes painéis. “Precisamos ampliar o debate acerca dos impactos positivos de soluções de tecnologia no cotidiano das cidades e o papel das grandes organizações nesse movimento”, pontua.

Conectividade e inteligência aplicadas à gestão

O reconhecimento da Tecno it na premiação se dá por meio de dois projetos estratégicos: uma solução de conectividade para espaços públicos implantada em Goiânia (GO) e o projeto de integração tecnológica para a segurança e gestão inteligente adotado em diferentes cidades de Minas Gerais. Ambas as iniciativas unem infraestrutura de larga escala, análise de dados em tempo real e acessibilidade, promovendo segurança, inclusão digital e eficiência na administração pública.

Segundo Boufleur, a transformação digital das cidades não se limita à adoção de ferramentas, mas à criação de ecossistemas tecnológicos que gerem valor direto para a população. “Tecnologia inteligente é aquela que dialoga com a realidade do território e responde de forma eficaz às necessidades das pessoas”, afirma o CEO.

Diante disso, o CEO da Tecno it integrou três painéis durante o evento para debater o acesso universal aos serviços públicos, o impulsionamento da qualidade de vida nas cidades por meio da atuação empresarial e a promoção de mudanças significativas nas cidades por meio de parcerias estratégicas.

Mercado de cidades inteligentes em expansão

De acordo com a consultoria Gartner, os investimentos globais de soluções para cidades inteligentes devem ultrapassar US$ 5,74 trilhões ainda em 2025, puxado por avanços data centers, dispositivos, softwares, serviços de TI e serviços de telecomunicação. Cabe ressaltar que o Brasil é hoje considerado o maior mercado de tecnologia da informação da América Latina, representando 34,7% dos investimentos no setor. Assim, eventos como o SCBA ganham relevância estratégica, se conectando aos desafios reais das cidades brasileiras e oferecendo uma plataforma de articulação entre governo e setor privado para potencializar a execução de políticas públicas eficientes.

Tecnologia com propósito: pessoas e planeta em foco

Em 2025, o SCBA adotou o mote “People & Planet”, reforçando que a inovação urbana precisa ser inclusiva e ambientalmente responsável. Além da entrega do InovaCidade, o evento contou com 24 reuniões estratégicas, 16 painéis temáticos, 4 plenárias, rodadas de negócios e mais de 120 palestrantes. A programação incluiu ainda um curso inédito sobre Gestão Estratégica de Riscos e Desastres para Cidades Resilientes.

Para Ibrahim Boufleur, o reconhecimento da atuação da Tecno it em um evento como o SCBA é reflexo de um trabalho que alia tecnologia à inteligência institucional. “Nossos projetos mostram que é possível combinar conectividade, segurança e eficiência sem perder de vista o impacto social”, conclui.