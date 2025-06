Automação com IA ajuda pequenas empresas a atrair clientes

A adoção de inteligência artificial (IA) no cenário do marketing digital dobrou entre 2023 e 2024, de acordo com levantamento da plataforma de ferramentas de marketing Hubspot. Segundo o estudo, o principal uso de IA em marketing se dá na criação de conteúdo, constituindo 43% do uso total.

Entre pequenos e médios empreendedores brasileiros, a geração de conteúdo para redes sociais - com uso da tecnologia - ocupa o segundo lugar, com 26,62%, conforme pesquisa feita pela Zoox Smart Data e divulgada pelo Portal Tela. Ao todo, 75,86% das pequenas e médias empresas (PMEs) no país já utilizam IA para diferentes tipos de tarefas.

Ruhan Bidart, CEO da plataforma de criação de conteúdo Zenpost, afirma que a principal vantagem da IA para as estratégias de marketing digital é a eficiência operacional, mas que existem muitas outras.

“A inteligência artificial trouxe ganhos em todas as etapas do processo, da definição editorial à criação das peças e mensuração dos resultados de cada post. Além disso, é possível automatizar tarefas que antes consumiam tempo, equipe e orçamento”, declara o empresário.

Entre outros aspectos, o profissional destaca o perfil acessível e viabilizador da tecnologia. “Com a IA, pequenas empresas com poucos recursos podem realizar ações de marketing que antes apenas as grandes marcas conseguiam”.

O especialista pontua que, com o avanço da tecnologia, surgiram novas possibilidades como a personalização em escala e tomada de decisões orientadas por dados. “A IA permite interpretar padrões de comportamento, preferências e linguagem. O resultado são campanhas mais assertivas com menor esforço”.

Segundo o empreendedor, essas são características da tecnologia que permitem criar conteúdo específico para cada público. “O consumidor moderno espera ser tratado de forma individualizada, com mensagens que conversem com sua realidade. Por isso, usar IA para entender o que engaja, o que retém atenção e o que gera ação, significa um foco em melhorar a experiência de cada usuário”, pontua.

Impactos da automação com IA no relacionamento

O executivo ressalta que a automação com inteligência artificial pode contribuir para reduzir a carga e os custos operacionais, melhorar a precisão, o tempo de resposta e a consistência no contato com o público.

“As marcas podem se comunicar com mais frequência e constância, reduzindo a sobrecarga operacional. Isso, por si só, já melhora o relacionamento com o público, porque cria uma presença”, declara o profissional.

Conforme esclarece o especialista, a IA é capaz de adaptar a linguagem, o tom e até o momento certo da entrega em uma escala que, sem automação, exigiria uma estrutura maior, de tempo e equipe.

“A análise por IA de comentários de publicações no Instagram e a identificação de padrões – como por exemplo dúvidas frequentes ou temas que geram mais engajamento –, ajuda a guiar a criação de novos conteúdos de uma maneira que no passado era inviável”, conta o CEO.

Relevância das mídias sociais no marketing de PMEs

Para o empresário, as mídias sociais funcionam como uma vitrine de autoridade, e a presença digital não é mais um diferencial, mas sim um importante pilar da estratégia de marketing, especialmente para pequenos e médios negócios.

“É ali onde o público descobre, avalia, acompanha e cria conexão com as marcas. Isso torna ainda mais desafiador empreender, porque não basta mais ser um bom profissional, é preciso ter presença digital”, aponta o especialista.

O Relatório Global Digital 2024, publicado pela We Are Social em parceria com a Meltwater, revela que, em 2023, o número de usuários de mídias sociais aumentou em 5,6%, o equivalente a 266 milhões de novos usuários. De acordo com o estudo, os dados correspondem a uma média de 8,4 novos usuários por segundo.

A partir desta realidade, o CEO da Zenpost destaca o potencial das mídias sociais como ferramenta para profissionais liberais e PMEs conquistarem mais clientes. “Para quem está começando ou trabalha sozinho, estar nas redes é uma forma de construir autoridade, ganhar visibilidade e mostrar consistência, sem depender de grandes investimentos”, afirma o especialista.

O fundador pontua que um perfil ativo, com conteúdo relevante e visualmente organizado, transmite profissionalismo e gera mais confiança nos clientes.

Soluções da Zenpost para empreendedores

A Zenpost tem buscado ajudar profissionais liberais e PMEs a automatizar e otimizar a produção de conteúdo digital com soluções como IA e automação para criar conteúdos personalizados com foco na agilidade.

A plataforma planeja e gera posts e stories completos (com imagem, legenda e hashtags) para um mês inteiro, levando em consideração o perfil do usuário, sua área de atuação, identidade visual e padrão comunicacional.



De acordo com o diretor, a ferramenta permite produzir conteúdos múltiplos de uma vez e agendar a postagem automática no Instagram. “A ideia é sempre reduzir a complexidade, economizar tempo e dar mais autonomia para quem precisa se comunicar bem e com personalidade, mas não conta com uma equipe de marketing à disposição”.

A Zenpost busca democratizar o acesso à IA para o marketing digital, reduzir custos, tempo e proporcionar a consistência da marca nas redes sociais, fatores considerados cruciais para escalar a presença digital com resultados reais.

“A inteligência artificial e a automação estão tornando o marketing digital mais democrático do que nunca. Isso abre novas possibilidades para pequenos negócios e profissionais autônomos que antes não tinham acesso a estratégias tão eficientes”, conclui o CEO.

