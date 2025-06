Logística aeroespacial requer soluções especializadas, aponta PLEX Logistics

O setor aeroespacial brasileiro tem apresentado crescimento nos últimos anos, impulsionado por investimentos em tecnologia e pela expansão das operações de transporte de cargas de alto valor agregado.

De acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a movimentação de carga internacional foi de 74,8 mil toneladas, um crescimento de 4,4% em relação a abril de 2024.



Neste cenário, a PLEX Logistics tem oferecido soluções logísticas especializadas para o segmento aeroespacial. A empresa atua no transporte de aeronaves, peças críticas, componentes sensíveis e materiais de alta complexidade, visando garantir a integridade e a entrega dentro dos prazos estabelecidos.

Bruna Figueiredo, executiva de vendas da PLEX Logistics, explica que "a logística aeroespacial exige um planejamento minucioso e o uso de tecnologias avançadas para assegurar que cada etapa do processo seja executada com precisão. Nossa equipe é treinada para lidar com as especificidades desse setor, oferecendo soluções personalizadas que atendem às necessidades de cada cliente".

Sobre a PLEX Logistics



A PLEX Logistics oferece serviços que incluem transporte aéreo e marítimo, armazenagem, desembaraço aduaneiro e gestão de projetos logísticos complexos. A empresa também investe em sistemas de rastreamento em tempo real e em processos que garantem a conformidade com as regulamentações internacionais de segurança e qualidade.