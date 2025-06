Brigada Militar através do 3°RPMon prende homem com pés de maconha em Passo Fundo

Na madrugada de terça-feira (3/6), na RS 324, na Vila Matos, os policiais do 3°RPMon prenderam um homem com pés de maconha.

A guarnição fez contato em um posto de combustíveis onde o frentista informou que havia um veículo com dois ocupantes rodeando o local.

Foi realizado averiguações nas proximidades e localizado o veículo, este ao visualizar a guarnição empreendeu fuga, sendo abordado chegando em uma residência. No local foi localizado alguns pés de maconha.

O preso e conduzido até a Delegacia.

