Na madrugada desta quarta-feira (04), por volta das 3h20min, a equipe dos Bombeiros Voluntários de Tenente Portela foi acionada para atender a uma ocorrência de incêndio estrutural em uma residência no município de Barra do Guarita. As causas do incêndio são desconhecidas.

Felizmente apenas danos materiais foram registrados na ocorrência.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.