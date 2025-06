Mulher sofre queimaduras ao fazer sabão caseiro com soda em Santa Catarina

Uma mulher sofreu queimaduras nos braços e no rosto ao tentar fazer sabão caseiro com soda cáustica e álcool em sua residência no Bairro Andreatta, em São Miguel do Oeste. O fato foi por volta das 13h30 desta terça-feira, 3.

De acordo com os bombeiros, a vítima foi socorrida no local e encaminhada ao Hospital Regional com queimaduras em aproximadamente 30% do corpo.

Após o acidente, houve ainda um princípio de incêndio em uma máquina de lavar, rapidamente controlado por vizinhos e pelo marido da idosa com o uso de extintor e água.

