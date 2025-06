Formações em cibersegurança crescem com avanço da transformação digital

A transformação digital tem impulsionado a movimentação de grandes volumes de dados nos ambientes corporativos, ampliando os desafios relacionados à cibersegurança. Em resposta a esse cenário, a procura por programas de pós-graduação na área, como MBAs e especializações, tem apresentado crescimento, conforme apontam instituições que monitoram o setor educacional e de tecnologia.

Dados da Polaris Market Research estimam que o mercado global de cibersegurança, avaliado em US$ 217,65 bilhões em 2021, deve atingir US$ 504,46 bilhões até 2030, o que representa uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 9,7% durante o período. Esse panorama acompanha o aumento da preocupação das empresas com políticas internas de proteção, conformidade com legislações específicas e medidas voltadas à prevenção de vulnerabilidades.

A qualificação de profissionais na área de segurança da informação não se limita ao domínio técnico de ferramentas, como firewalls e antivírus. Os conteúdos oferecidos por programas de MBA incluem também disciplinas voltadas à liderança, gestão de riscos, auditoria e governança, promovendo uma abordagem integrada entre áreas técnicas e estratégicas das organizações.

Segundo Dario Caraponale, CEO da Strong Security Brasil, “o MBA capacita o especialista a atuar com visão estratégica de riscos e segurança”. De acordo com ele, a formação busca atender à necessidade de profissionais com capacidade para conduzir projetos de defesa cibernética e tomar decisões alinhadas aos objetivos corporativos.

A Strong Security Brasil oferece cursos de pós-graduação e MBA em segurança da informação e Security Officer, com enfoque em compliance, auditoria e gestão de riscos. A grade curricular contempla ainda módulos sobre integração de setores técnicos e executivos, além de treinamento para a aplicação prática dos conhecimentos em diferentes ambientes corporativos.

Levantamento da Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), com base no Ranking FSO, mostra que profissionais que concluem um MBA on-line registram uma média de aumento salarial de 28,3%. A qualificação é frequentemente observada como critério em processos seletivos para cargos de liderança em empresas de grande porte.

Estudos de mercado e análises setoriais apontam que competências técnicas associadas à capacidade de gestão e à compreensão do ambiente de negócios têm sido consideradas requisitos valorizados no processo de contratação de especialistas em segurança da informação.

Para saber mais, basta acessar: www.strongsecurity.com.br