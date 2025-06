Secretaria da Educação define formadores regionais e municipais do programa Alfabetiza Tchê

A Secretaria da Educação (Seduc) divulgou a Portaria 465/2025, que define os formadores regionais e municipais do programa Alfabetiza Tchê. Os profissionais atuarão no apoio à alfabetização nas redes estadual e municipais de ensino.

Os formadores estarão presentes nas 30 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) e nos municípios que aderiram ao programa, conforme os editais de seleção 001/2025 e 002/2025, publicados em fevereiro. A atuação será pautada por diretrizes específicas para fortalecer as práticas pedagógicas na etapa da alfabetização.

O Alfabetiza Tchê, instituído pela Lei 16.048/2023 e regulamentado pelo Decreto 57.519/2024, tem como objetivo garantir que todas as crianças estejam alfabetizadas até o final do 2º ano do Ensino Fundamental. O programa prioriza a formação continuada de professores, o acompanhamento pedagógico e a produção de materiais de apoio.

A designação dos formadores representa um avanço importante na execução da política pública de alfabetização e reafirma o compromisso da Seduc com a qualidade da educação no Estado. Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo égarantiro futuro doestudante, do professor e da sociedade.

A Portaria 465/2025 está disponível na íntegra no site da Secretaria da Educação.