Varejo de tintas se reinventa com novas estratégias

O setor de tintas passa por um momento positivo no Brasil: em 2024, as vendas tiveram crescimento de 6% em relação ao ano anterior. O volume total vendido foi de 1,983 bilhão de litros, o melhor resultado da série histórica contabilizada pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas (Abrafati).

O empresário Nassim Katri Neto, fundador da Pinta Mundi Tintas, afirma que o segmento tem passado por uma transformação em que a digitalização deixou de ser tendência e passou a ser necessidade. Ele afirma que a empresa tem investido na presença digital ativa, com campanhas personalizadas, atendimento via WhatsApp e geração de conteúdo nas redes sociais.

“O mercado segue aquecido, mas mais exigente. Com o crescimento da concorrência (inclusive de marketplaces), as lojas precisam se diferenciar, seja por atendimento, agilidade ou proposta de valor. A Pinta Mundi, por exemplo, tem apostado em eventos presenciais, treinamento para vendedores, imersão com pintores e parcerias com influenciadores do setor como forma de se destacar”, detalha Katri Neto.

A mesma análise é compartilhada pelo diretor da empresa, Jaques Grinberg. Na sua visão, os varejistas precisam adotar uma mentalidade centrada no cliente e investir em atendimento consultivo e personalizado, incluindo a adoção de tecnologias como CRMs (sistemas de gestão de relacionamento com o cliente), automações e análise de dados.

Grinberg vê o novo perfil de consumidor como “imediatista e bem informado”, sendo que “quem não oferecer experiência e agilidade, perde o cliente”.

Personalização em alta

“A personalização no atendimento (entender a real necessidade do cliente), a agilidade (como orçamento e entrega rápida), e o encantamento (como brindes, eventos e surpresas no PDV) são pilares centrais. A fidelização está diretamente ligada à sensação de acolhimento e praticidade. Campanhas como ‘compre e ganhe’, experiências em loja e ações de pós-venda são eficazes”, explica Grinberg.

Ele acrescenta que cabe às lojas entender a necessidade do cliente, orientar a escolha certa da tinta, apresentar acessórios, mostrar inspirações no celular e acompanhar a pessoa até o pós-venda.

Katri Neto destaca que o consumidor atual quer ser atendido com recomendações certeiras e sem ter que repetir informações. Por isso, lojas que conseguem antecipar necessidades (como oferecer kits completos ou simulações de cor com base em ambientes reais) saem em vantagem.

“A personalização, hoje, está tanto no atendimento humano quanto nas soluções digitais inteligentes. Ferramentas de inteligência artificial já estão sendo utilizadas para otimizar atendimento via WhatsApp e responder dúvidas de forma automatizada”, detalha.

O empresário diz, ainda, que a realidade aumentada tem ganhado espaço com aplicativos que simulam cores nas paredes, oferecendo uma nova forma de tomar decisões de compra.

Além disso, o uso de dados para mapear comportamento de compra e gerar campanhas mais assertivas tem se mostrado fundamental na venda de tintas, segundo Katri Neto.

Em relação ao futuro do setor, ele se diz otimista e vê uma tendência de maior integração entre os canais físicos e digitais (phygital).

“A experiência de compra será cada vez mais híbrida: o cliente busca online, compara e finaliza na loja (ou vice-versa). A tecnologia será usada para tornar a jornada mais fluida e personalizada. Também veremos o crescimento de conteúdos educativos, gamificação para engajar pintores e até mesmo programas de fidelidade baseados em dados de consumo”, finaliza o fundador da Pinta Mundi Tintas.

