Enem 2025: Inscrições terminam nesta sexta-feira, 6 de junho

Termina nesta sexta-feira, 6 de junho, o prazo para inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) já informou que não haverá prorrogação. A inscrição deve ser feita exclusivamente pela página do participante: enem.inep.gov.br/participante.

A taxa é de R$ 85 e pode ser paga até 11 de junho, via Pix, cartão de crédito, débito ou boleto bancário.

Entre as novidades deste ano, está a pré-inscrição automática para estudantes do 3º ano do ensino médio de escolas públicas. Mesmo assim, é obrigatória a confirmação no site do Enem.

Outra mudança importante: o Enem volta a valer como forma de certificação de conclusão do ensino médio para pessoas com 18 anos ou mais, alternativa que, nos últimos anos, era oferecida apenas pelo Encceja.

As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. O Ministério da Educação reforça: não use outros sites ou aplicativos não oficiais para se inscrever.