Adolescente é internado por ato infracional em Taquaruçu do Sul

Trânsito Há 20 horas PRF flagra caminhão com quase R$ 30 mil em multas em Ijuí O veículo acumulava mais de 60 infrações a maioria por não pagamento de pedágio, excesso de velocidade e dirigir sem habilitação

Prisão Há 20 horas Motorista de transporte escolar é condenado a 100 anos de prisão por estupro de crianças e adolescentes no RS Crimes ocorreram entre 2012 e 2024, segundo TJ-RS; réu perde cargo, poder familiar e deve indenizar vítimas.