Clínica adota diagnóstico com resultado em 15 minutos

Integrar tecnologias de diagnóstico avançadas, capazes de economizar tempo e recursos, aumentar a produtividade e, ao mesmo tempo, identificar microrganismos com rapidez e precisão, é essencial para apoiar a tomada de decisões médicas e beneficiar os pacientes. Esse desafio torna-se ainda mais relevante no contexto das infecções do trato respiratório, que afetam tanto adultos quanto crianças e representam uma preocupação constante nas clínicas médicas.

A fim de solucionar essa questão, a Clínica Médica Levy adquiriu um equipamento capaz de analisar até 15 testes em 15 minutos, a fim de detectar patógenos respiratórios ou causadores de dor de garganta. Hoje a clínica tem 16 especialistas, e atende na pediatria especialidades como Endocrinologia, Fonoaudiologia, Gastrologia, Hematologia, Hepatologia, Infectologia, Oncologia, Otorrinolaringologista e, Pneumologia. Na saúde adulto, a Clínica as especialidades da Endocrinologia, Infectologia, Otorrinolaringologia e Fonoaudiologia.

O Sistema SPOTFIRE de diagnóstico molecular de doenças infecciosas, projetado para executar os Painéis Respiratórios/Dor de Garganta SPOTFIRE, da Biofire, permite identificar, com base nos sintomas do paciente e em até 15 minutos, até 11 vírus e 4 bactérias causadores tanto de doenças respiratórias quanto de dor de garganta, incluindo influenza, rinovírus, vírus sincicial respiratório, SARS-CoV-2 e Streptococcus pyogenes, além das bactérias causadoras de coqueluche e da penumonia atípica, micoplasma e clamídia pneumoniae.

Para o pediatra, imunologista e fundador da clínica, Dr. Ariel Levy, a implementação dessa tecnologia trará ganhos consideráveis tanto para o serviço de diagnóstico quanto para os médicos e pacientes. “Trata-se de um teste preciso e que oferece resultados com agilidade, o que proporciona à equipe médica uma melhor experiência e manejo do paciente, prescrição médica mais assertiva e redução no uso de antibióticos desnecessários”, avalia o especialista.