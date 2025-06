CloudWalk evita R$ 15 bilhões em fraudes com sistema de IA

A CloudWalk, empresa de tecnologia financeira dona das marcas InfinitePay e Jim.com, evitou R$ 15 bilhões em perdas com fraudes em 2024. O resultado é fruto da criação de um escudo antifraude formado por um conjunto de ferramentas com Inteligência Artificial (IA), como machine learning e agentes baseados em LLMs, que operam em diferentes funções. O sistema opera de forma contínua, monitorando transações em tempo real e se adaptando a novas táticas fraudulentas, como a criação de contas laranjas e lavagem de dinheiro.

Com um índice de precisão superior a 99%, a tecnologia proprietária da CloudWalk opera sem intervenção humana. Além de identificar tentativas de fraude, ela aprende com cada nova interação, atuando na proteção dos recursos financeiros de seus clientes e parceiros.

“Enquanto as quadrilhas têm usado IA para criar novos modelos de ataque, nós desenvolvemos um sistema de defesa em constante evolução, baseado em um conjunto de tecnologias capaz de analisar de forma autônoma centenas de milhões de transações que passam pelo nosso ecossistema”, afirma Alan Dias, Chief Risk and Compliance Officer da CloudWalk. “Estamos falando de um índice de confiança altíssimo. Apenas 0,3% das decisões tomadas por IA apresentam alguma questão que necessita ser revista por uma análise humana”.

Alertas autônomos

Um dos pilares dessa estrutura criada pelo time de Risco e Segurança da CloudWalk é uma rede de mais de 130 alertas autônomos. Eles operam em diferentes frentes, combinando modelos de machine learning com regras baseadas em comportamento transacional em tempo real — tanto em relação ao perfil do cliente quanto ao seu histórico. Quando uma anomalia é detectada, o sistema pode enviar uma mensagem ao time responsável, acionar um bloqueio preventivo ou, em casos confirmados de fraude, um bloqueio permanente. As detecções abrangem um extenso leque de transações, como cartão, Pix, boletos e TEDs.

Graças à adoção dos modelos de IA e do sistema de alertas, a CloudWalk reduziu drasticamente o tempo de análise de cada transação. Hoje, leva-se 0,05 segundo para um pagamento ser analisado — um processo que poderia levar até três minutos por um humano. Desde a implementação, estima-se que cerca de 5 mil horas de trabalho tenham sido economizadas, além de uma redução significativa de custo. “Somente considerando as análises de transações via Pix, estamos falando de R$ 6 milhões por mês em economia”, afirma Dias.

IA contra lavagem de dinheiro



Ao lado de tecnologias já consolidadas, como machine learning, um grupo Agentes de IA criados internamente passou a operar nos últimos dois anos em diversas frentes. Um dos mais estratégicos atua no combate à lavagem de dinheiro, analisando centenas de fontes de dados internos e externos — como transações via Pix, boletos, informações sobre pessoas politicamente expostas, mandados de prisão, processos criminais e vínculos empresariais. Quando identifica atividades suspeitas, o agente bloqueia temporariamente a conta, solicita documentação e se comunica diretamente com o cliente. “Nesse caso, vimos uma redução de 80% no tempo de análise dessas transações, justamente pela capacidade do agente de resolver o problema de ponta a ponta”, afirma Dias.

Segundo ele, apenas na área de Risco já são cinco agentes operando com essa mesma lógica: ganhos de eficiência, corte de custos e aumento da segurança. “Esses agentes assumiram tarefas antes feitas por um time de mais de 100 analistas, que agora podem focar na criação de sistemas ainda mais sofisticados de combate à fraude e à lavagem de dinheiro”, completa.

Atuação premiada



O avanço no uso de inteligência artificial aplicada à segurança tem rendido à CloudWalk reconhecimento cada vez maior no mercado. Em 2023 e 2024, a empresa foi vencedora do Mastercard Excellence Program em categorias voltadas à segurança digital. No mesmo período, também se destacou no ranking Melhores Antifraudes no Combate a Contas Falsas e Laranjas, elaborado pela Silverguard, que mensalmente lista as dez empresas mais preparadas para enfrentar esse tipo de ameaça.

A InfinitePay, marca da CloudWalk, também colheu os frutos desse investimento: no último trimestre de 2024, ficou fora do ranking de reclamações do setor financeiro publicado pelo Banco Central. Os resultados refletem o compromisso da CloudWalk com a excelência no atendimento, a segurança das operações e o crescimento sustentável dos seus clientes.

A fintech também criou uma página de segurança a fim de centralizar todas as informações sobre o tema, reforçando seu compromisso com a segurança digital e oferecendo recursos para proteger seus clientes contra fraudes e golpes.