Empresas aceleram uso de IA para decisões estratégicas

O uso de inteligência artificial (IA) tem ganhado protagonismo na gestão empresarial, com destaque para seu papel na tomada de decisões estratégicas. Em um cenário marcado pela transição para modelos híbridos e pela necessidade crescente de agilidade operacional, líderes vêm recorrendo a soluções baseadas em IA para aprimorar a gestão da produtividade, reduzir custos e antecipar riscos relacionados à força de trabalho.

De acordo com o estudo “Learning to Manage Uncertainty with AI”, da MIT Sloan Management Review em parceria com a BCG, empresas que alinham o uso da IA com sua estratégia central têm três vezes mais chances de gerar valor significativo com a tecnologia, além de maior capacidade de adaptação a mudanças externas rápidas.

Ferramentas com IA possibilitam tomadas de decisão com agilidade

No contexto nacional, empresas como Natura&Co, Banco BMG, Petz, Swift e Prosegur, vêm adotando ferramentas de IA para monitorar suas operações. Uma dessas soluções é a da startup brasileira Evope que, a partir de dados reais colhidos dos computadores corporativos, consegue gerar recomendações de automação, integração e revisão de processos. De acordo com a empresa, entre os resultados observados pelos clientes da plataforma estão o aumento médio de 24% na produtividade das equipes, a redução de até 32% no tempo gasto com tarefas manuais e a queda de 37% na incidência de horas extras em áreas operacionais.

"A IA vem sendo utilizada para identificar padrões de comportamento e gargalos de produtividade, além de prever situações de sobrecarga ou de ociosidade no trabalho. Na nossa ferramenta, essa tecnologia potencializa a análise dos dados em tempo real, permitindo aos gestores maior clareza sobre a operação e subsidiando decisões mais rápidas e com base em evidências. A plataforma consegue, por exemplo, prever quando um colaborador precisará de horas extras, permitindo que a empresa tome medidas preventivas, redistribuindo tarefas, por exemplo", explica Danilo Lira, cofundador da Evope.

Oportunidades à vista em tempo real

Segundo Danilo, as funcionalidades da plataforma abrangem três frentes principais: eficiência operacional, mapeamento de processos e gestão da jornada de trabalho. No primeiro caso, é possível visualizar como os recursos estão sendo utilizados, identificando áreas com retrabalho ou tarefas repetitivas que podem ser automatizadas. No mapeamento de processos, o sistema detecta gargalos e etapas redundantes nos fluxos internos, orientando líderes a ajustes com base em dados reais. Já na gestão da jornada, a ferramenta oferece indicadores sobre pausas, sobrecarga e risco de burnout, além de permitir o bloqueio automático das estações de trabalho fora do expediente estabelecido.

"Para os gestores, essas funcionalidades representam uma oportunidade de tomar decisões com maior agilidade e precisão, com impacto direto no desempenho dos times e na redução de custos operacionais", explica.

Além disso, especialistas afirmam que a adoção eficiente da IA depende de investimento contínuo em cultura de dados e reestruturação dos processos de governança. Uma análise publicada pela Consumidor Moderno aponta que "CEOs temem que a ausência de conhecimento em IA entre executivos do alto escalão limite o crescimento e a inovação das empresas".

Diante disso, ainda de acordo com Danilo Lira, "com a intensificação dos modelos híbridos de trabalho, por exemplo, e a busca por ambientes mais eficientes e saudáveis, o uso da inteligência artificial na gestão tende a se expandir, posicionando-se como um recurso-chave na construção de negócios mais ágeis e orientados por dados".