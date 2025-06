ABB vai digitalizar planta da siderúrgica indiana SIAL

A especialista em automação ABB anunciou acordo com a siderúrgica estatal indiana SIAL (Steel Authority of India Ltd). O termo prevê a implantação de tecnologias de automação, digitalização, modelos matemáticos e réplicas virtuais de equipamentos chamadas de gêmeos digitais da ABB na planta de ferro e aço da SIAL em Rourkela, oeste da Índia.

A expectativa é que as tecnologias gerem dados para otimizar a unidade, facilitar a tomada de decisões e pavimentar o caminho para uma produção de ferro e aço totalmente digital na instalação, pautada por sustentabilidade e efetividade nos custos.

Como primeiro passo, Rourkela vai compartilhar informações com a ABB Índia para o desenvolvimento dos modelos digitais das linhas de fundição existentes no local, que hoje produz 4,08 milhões de toneladas anuais de derivados de aço e está recebendo investimento para atingir 9 milhões de toneladas até 2030.

“A implementação dos gêmeos digitais vai transformar a produção de aço ao oferecer insights em tempo real para otimizar as operações de fundição, melhorar o desempenho geral e a qualidade do produto final, ampliando a vida útil de ativos e mantendo-nos competitivos no mercado global”, explicou Biswa Ranjan Palai, diretor-executivo da SAIL.