IA corporativa ganha espaço em meio a alertas de segurança

O uso de inteligência artificial (IA) tem se consolidado como uma das principais tendências tecnológicas no ambiente corporativo. Com a popularização de ferramentas baseadas em modelos de linguagem e automação de processos, empresas de diferentes setores vêm acelerando a incorporação de IA em suas rotinas. Relatórios recentes, como o "State of AI 2023" da McKinsey e o "AI Index Report 2024" da Universidade de Stanford, destacam o crescimento contínuo do desenvolvimento e uso de soluções baseadas em IA em setores como atendimento, marketing, operações e recursos humanos.

Plataformas generativas gratuitas, como ChatGPT e Gemini, têm ampliado seu uso no ambiente corporativo. Contudo, um artigo da MIT Technology Review alerta que muitas dessas ferramentas operam sob termos de uso que permitem o reaproveitamento dos dados inseridos pelos usuários para aprimoramento dos modelos, o que pode expor informações estratégicas e dificultar a rastreabilidade do destino desses dados. A ausência de controle sobre o armazenamento e o uso dessas informações representa um risco à integridade dos dados corporativos.

Conforme o relatório “AI Governance and Risk” da Deloitte, cresce a demanda por soluções de IA corporativa que ofereçam controle de acesso, operação em ambientes protegidos e integração com sistemas internos. Essas plataformas permitem personalizar o uso da inteligência artificial conforme as necessidades do negócio, garantindo conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que estabelece diretrizes rigorosas para coleta, uso e armazenamento de informações pessoais no Brasil. A personalização e a rastreabilidade dos processos são apontadas como fatores essenciais para a migração para soluções privadas.

Grandes empresas de tecnologia oferecem versões pagas de soluções de IA voltadas para uso empresarial, como o ChatGPT Team (OpenAI), o Gemini (Google) e o Copilot (Microsoft), cada uma com diferentes funcionalidades e modelos de acesso. Existem também alternativas que permitem o uso de APIs de grandes modelos, com gestão interna dos dados e cobrança proporcional ao consumo. Essa estrutura pode ser utilizada por diferentes colaboradores em organizações, dependendo da política interna de acesso.

O Relpz é uma plataforma de IA corporativa desenvolvida com foco em segurança de dados e personalização. A solução permite a criação de agentes inteligentes treinados com dados internos, oferecendo uma alternativa com gestão dos dados pelo usuário e modelo de cobrança proporcional ao consumo. A plataforma pode ser integrada a diferentes sistemas e fluxos da empresa, com recursos que permitem rastrear e gerenciar as interações realizadas com a inteligência artificial. Rodrigo Salgado, diretor-executivo da T2S, empresa que utiliza o Relpz internamente, comenta: "O Relpz permitiu criarmos assistentes de IA personalizados para cada propósito e, melhor ainda, controlar quais funcionários podem ter acesso a cada um deles. Conseguimos embutir na cultura o não uso de IAs gratuitas, em favor da garantia de privacidade dos dados enviados para a IA. Com o Relpz, conseguimos estruturar assistentes de IA que acessam informações específicas do nosso contexto de trabalho, o que nos permite otimizar o tempo de execução de algumas tarefas em comparação com soluções que não possuem esse tipo de personalização."

Hellen Xavier, apresentadora do canal Tecnologia Portuária, também compartilha sua experiência: "No TP nós usamos nossa própria IA do Relpz, que nos ajuda muito não só a escrever os roteiros do nosso jeitinho, e acessar dados relacionados ao nosso canal de forma organizada, de acordo com a configuração do assistente de IA."

Ricardo Pupo, professor nas Fatecs Santos e Praia Grande, que também utiliza o relpz relata: "Criei assistentes personalizados para as minhas disciplinas na Fatec, que são 'Programação Orientada a Objetos' e 'Aprendizagem de Máquinas'. Eu alimentei o assistente com o conteúdo das minhas aulas como base de conhecimento e treinei o assistente para atuar como um tutor e apoiar o reforço no aprendizado dos alunos. Utilizando um recurso exclusivo do Relpz, alimentei o assistente com a planilha das avaliações dos alunos, e ele pode interagir de forma personalizada, considerando os temas em que os alunos apresentaram maior dificuldade."

