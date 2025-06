PRF flagra caminhão com quase R$ 30 mil em multas em Ijuí

A Polícia Rodoviária Federal recolheu um caminhão que possuía quase R$ 30 mil em multas em Ijuí, no noroeste do Estado. O condutor trafegava pela BR-285 no momento da abordagem, na manhã desta segunda-feira (2).

O veículo estava com o licenciamento vencido e acumulava outras infrações, a maioria por não pagamento de pedágio, excesso de velocidade e dirigir sem habilitação. A proprietária do veículo não era habilitada e nunca identificou o condutor responsável.

A PRF recolheu o caminhão ao pátio do Detran-RS e só será liberado mediante a quitação de todas as multas e taxas vencidas, além dos custos da remoção e estadia.

