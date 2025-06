Vice-prefeito de Chiapetta ocupava carro que aquaplanou na ERS-155

O automóvel em que estavam o vice-prefeito de Chiapetta, Mário Maçalai, e o motorista aquaplanou na pista da ERS-155. O veículo sofreu danos consideráveis no lado direito.

O vice-prefeito foi levado ao Hospital Bom Pastor, de Santo Augusto. Após avaliação médica, ele foi liberado sem ferimentos graves.

O acidente de trânsito ocorreu na tarde desta segunda-feira (2/6). As informações são da Rádio Ciranda de Santo Augusto.

