Tuvis oferece suporte global à empresas oferecendo segurança

Desde a última rodada de investimento, há mais de três anos, a Tuvis conseguiu inovar ao oferecer o suporte a diversas plataformas líderes globais de mensagens e colaboração, como WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal, Line, WeChat, Microsoft Teams, Google Meet e outras. Isso ressalta o foco estratégico e o compromisso da empresa em fornecer às organizações em todo o mundo uma solução unificada de cibersegurança e conformidade para todas as comunicações de negócios que ocorrem em diversas aplicações.

Ao garantir uma profunda integração com um extenso conjunto de canais, a Tuvis oferece uma rede de cobertura e capacita as empresas a se envolverem efetivamente com clientes e parceiros em suas plataformas preferidas, mantendo altos padrões de segurança e conformidade, uma capacidade particularmente vital à medida que acontecem diversos avanços tecnológicos.

“A capacidade da plataforma de fornecer um hub centralizado para monitorar, gerenciar e proteger conversas em uma vasta gama de aplicativos de mensagens e colaboração solidifica a posição da Tuvis como uma parceira indispensável para as empresas globais modernas”, diz Deborah Wanzo, CEO e cofundadora da Tuvis.

A dedicação da Tuvis à cibersegurança e compliance inclui a entrega contínua de recursos avançados projetados para lidar com o dinâmico cenário de ameaças digitais e os complexos ambientes regulatórios. Com base em suas capacidades bem estabelecidas, que incluem prevenção de perda de dados (DLP) alimentada por IA e arquivamento abrangente de mensagens, a Tuvis continua a capacitar as empresas a gerenciar proativamente os riscos e garantir a adesão aos padrões globais (como GDPR, FINRA e HIPAA).

“Isso é ainda mais aprimorado pela integração transparente com soluções de Gerenciamento de Informações e Eventos de Segurança (SIEM) empresariais, plataformas líderes de cibersegurança como CrowdStrike, e pelo aproveitamento de infraestruturas robustas de banco de dados em nuvem, como Azure, para garantir a integridade e acessibilidade dos dados”, afirma Deborah.

De acordo com a CEO, o compromisso da Tuvis é de atuar como uma ponte segura e funcional para viabilizar a comunicação entre empresas em um cenário cada vez mais interconectado, por meio das plataformas utilizadas no dia a dia. “Ao combinar suporte técnico com conhecimentos nas áreas de cibersegurança e compliance, baseados em integrações tecnológicas, buscamos atender às complexas necessidades de empresas com operações globais. Nosso objetivo é oferecer ferramentas que contribuam para que esses clientes mantenham controle e confiança em seus processos de comunicação corporativa, para onde quer que seus negócios os levem”, diz.

Para o CTO da Tuvis, Ron Korland, , que integra a equipe fundadora e lidera o desenvolvimento tecnológico da plataforma, a expansão global é muito aliada à filosofia de engenharia da Tuvis, que está centrada em antecipar e atender às futuras necessidades da comunicação empresarial. “O suporte robusto a um amplo espectro de canais globais e nosso foco aguçado em áreas críticas como cibersegurança juntamente com a conformidade orientada por IA, demonstram o nosso compromisso em fornecer uma plataforma que possa ser utilizada por empresas em diferentes mercados, com atenção constante às exigências de segurança e regulamentação”, diz.

Essa dedicação da empresa vem da direção estratégica impulsionada pela equipe executiva da Tuvis. A CEO e cofundadora Deborah Wanzo e o CTO Ron Korland, que tem uma trajetória que inclui experiências em empresas como a NICE Systems, têm sido figuras centrais desde os primeiros dias da empresa, formando um núcleo de sua liderança e inovação. Além de contarem com uma liderança complementada por Marcelli Antonini, VP de Finanças, que traz experiência de empresas como Amazon e EY e gerencia a estratégia financeira e os investimentos da empresa; Victoria Sonksen, VP de Sucesso do Cliente, ex-VTalk (adquirida pela Wellhub), que se dedica a maximizar o valor e a satisfação para a base global de usuários da Tuvis; e Daniela Pereira, VP de Vendas, que liderou a abertura do mercado para a SecurityScorecard na América Latina e agora comanda a expansão da presença de mercado da Tuvis.

Sobre a Tuvis: A tuvis, anteriormente Whatslly, é uma empresa israelense que capacita centenas de empresas em todo o mundo, incluindo grandes organizações como Petrobras, Pinterest e HDI Seguros, a usar plataformas de mensagens instantâneas e de colaboração com mais segurança, eficiência e em total conformidade. Com a solução da tuvis, as empresas podem aumentar a segurança e a produtividade de suas comunicações com clientes e potenciais clientes, simplificando os fluxos de trabalho de suas equipes.