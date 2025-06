Uma carreta carregada com soja tombou na ERS 207, entre Crissiumal e Humaitá, nesta segunda-feira, dia 02 de junho.

A carreta estava carregada de soja e tombou na localidade de Vista Nova, por volta do meio-dia.

O motorista estava consciente, aguardando transporte ao hospital.

