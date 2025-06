Advogada é presa ao tentar entrar com cocaína em penitenciária no RS, diz Polícia Penal

Uma advogada foi presa em flagrante ao tentar entrar com 1kg de cocaína na Penitenciária Modulada Estadual de Montenegro, a cerca de 60 km de Porto Alegre. De acordo com a Polícia Penal, a droga seria entregue a um apenado da unidade, e a atuação dos agentes impediu que o plano fosse concluído. A mulher não teve o nome divulgado.

O delegado Marcos Pepe afirmou que os policiais penais desconfiaram do comportamento da advogada. Algumas porções da droga estavam amarradas juntas ao corpo dela. Cerca de R$ 10 mil em dinheiro foram encontrados no interior do automóvel da mulher.

A Ordem dos Advogados do Brasil no RS informou que abriu um processo ético-disciplinar para apurar os fatos. Uma sessão vai deliberar a eventual suspensão preventiva do exercício profissional.

De acordo com as autoridades, foi a segunda vez que a advogada foi flagrada com materiais ilícitos em uma casa prisional. Em 2021, foram apreendidos 21 celulares, 15 carregadores, 17 cabos USB, 16 fones de ouvido, um estilete e uma chave de fenda com ela durante visita à Penitenciária Modulada Estadual de Charqueadas.

A suspeita foi encaminhada ao Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp), em Porto Alegre. Ela segue presa.

