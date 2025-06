Caminhão desgovernado colide em residência em Ijuí

Um caminhão desgovernado causou um susto aos moradores do bairro Bortet, em Ijuí, na manhã deste domingo, 1º, ao colidir contra uma residência localizada na Rua Maceió. De acordo com informações preliminares, o veículo perdeu o controle e invadiu o imóvel, provocando danos materiais. Ninguém ficou ferido.

Moradores acionaram as autoridades, que compareceram ao local para avaliar a situação e garantir a segurança da área. As causas do incidente ainda serão apuradas.

