Treeal recebe aval do Banco Central para operar com IP e IPT

A Treeal – fintech especializada em soluções de meios de pagamento – anuncia que recebeu autorização do Banco Central do Brasil para operar como Instituição de Pagamento (IP), nas modalidades de emissora de moeda eletrônica e credenciadora, e também como Iniciador de Transação de Pagamento (ITP), o que permite à empresa iniciar transferências em nome dos usuários, com consentimento, sem a necessidade de acessar múltiplas plataformas bancárias. A conquista é um marco na trajetória da empresa e garante mais autonomia para expandir sua oferta de soluções financeiras com segurança, escalabilidade e total conformidade regulatória.

Como parte do seleto grupo de fintechs a receber as duas licenças do Banco Central, a Treeal vai expandir sua infraestrutura de pagamentos no ecossistema do Open Finance no Brasil. "Receber as licenças do Banco Central é uma validação importante da robustez do nosso modelo de negócios e da nossa governança", afirma João Santos, CEO da Treeal. "Acreditamos que, ao eliminar barreiras operacionais, liberamos o potencial criativo e produtivo das organizações, permitindo que se concentrem no que realmente importa: seu core business e o crescimento sustentável, em benefício dos clientes".

Fundada em 2020, a Treeal nasceu da identificação de uma lacuna crítica no mercado corporativo: a necessidade de transações empresariais mais ágeis, seguras e transparentes em um cenário cada vez mais digital. Desde então, a fintech vem se consolidando no mercado por oferecer uma infraestrutura tecnológica que suporta grandes volumes de transações com baixa latência, por meio de APIs e sistemas próprios. Atualmente, a empresa realiza mais de 200 milhões de transações via Pix por mês, atendendo a empresas que demandam estabilidade, agilidade e decisões baseadas em dados.

“Nosso propósito é transformar a forma como as organizações se conectam e transacionam entre si, e esse passo nos aproxima ainda mais de um ecossistema financeiro mais eficiente, acessível e digital. Combinamos tecnologia de ponta com a melhor experiência do usuário, e é isso que continuará guiando nossa atuação”, diz João Santos.

Próximos passos

Entre os próximos passos da Treeal estão a expansão da infraestruturade BaaS, com soluções ainda mais completas para integrar serviços financeiros diretamente aos sistemas das empresas. A proposta é clara: simplificar a gestão financeira, automatizar processos críticos como liquidação, split e conciliação, e oferecer controle total sobre o fluxo de caixa — tudo em tempo real e sob a marca do próprio cliente.

No e-commerce, a Treeal aposta em uma abordagem disruptiva, com a implementação de pagamentos contextuais que se integram de forma nativa a qualquer plataforma digital. Essa tecnologia elimina atritos no checkout e, segundo testes realizados pela empresa, pode reduzir o abandono de carrinhos em até 40%. A solução também utilizará inteligência artificial para adaptar as opções de pagamento ao perfil de cada consumidor, aumentando a conversão.

Além dessas verticais, a Treeal está investindo fortemente em tecnologias emergentes, como blockchain para rastreabilidade de transações e machine learning para prevenção de fraudes.

“Nossa estratégia de crescimento é deliberadamente focada: em vez de disputar espaço em mercados saturados, identificamos setores com infraestrutura de pagamento defasada e desenvolvemos soluções transformadoras. Assim, criamos padrões de eficiência e experiência do usuário, o que nos permite crescer com agilidade e consolidar liderança em nichos estratégicos”, conclui Santos.