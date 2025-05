Observatório Softex apresenta roadmap de IA no REIAD 2025

O artigo “Roadmap Estratégico para Inteligência Artificial”, produzido pelo Observatório Softex — unidade de pesquisa e inteligência estratégica voltada a apoiar à formulação de políticas públicas para TICs — foi selecionado para integrar a programação do XV REIAD – Congresso de Redes, Empreendedorismo e Inovação em Administração, que acontece em São Paulo, de 2 a 4 de junho, em formato híbrido.

Elaborado pela equipe técnica da Softex, o artigo baseia-se na experiência acumulada com o Programa IA² MCTI, iniciativa nacional voltada à aceleração tecnológica por meio da inteligência artificial. Em sua fase atual, o programa apoia 35 projetos de pesquisa em 14 estados. A edição anterior (2020–2021) envolveu 100 startups de todo o país e mobilizou R$ 5,6 milhões em investimento privado.

“O roadmap implementado no IA² MCTI estruturou iniciativas de inovação e alinhou soluções às tendências do setor”, explica Rayanny Nunes, Coordenadora de Inteligência e Design de Soluções da Softex.

Modelo brasileiro articula diretamente governo, pesquisa e mercado

O artigo também ressalta que, ao contrário de modelos internacionais focados em setores isolados como saúde, educação ou varejo, o roadmap do IA² MCTI articula governo, pesquisa e mercado diretamente no processo de inovação aberta. Essa abordagem sistêmica favorece a integração entre os agentes públicos e privados, promovendo um ecossistema de IA mais robusto e replicável em múltiplos setores estratégicos.

O modelo está estruturado em seis camadas, que abordam desde tendências e tecnologias até recursos e soluções-chave para o avanço da inteligência artificial. São tratadas dez dimensões estratégicas, como compliance de dados, infraestrutura computacional, validação de IA e aplicações específicas. A aplicação do roadmap também trouxe maior visibilidade institucional aos projetos, facilitando o acesso a investidores e melhorando o posicionamento estratégico das iniciativas no mercado.



Assinado por Ana Beatriz Atique, Barbara Lima Maciel, Carlos Perrin, Floriano de Almeida Neto e Rayanny Nunes, o artigo conclui recomendando a atualização periódica do roadmap, com a integração de tecnologias emergentes e a adaptação da metodologia para setores específicos — ampliando sua aplicabilidade e impacto no desenvolvimento da IA no Brasil. O conteúdo completo será apresentado no próximo dia 2 de junho, a partir das 14h00, em sessão gratuita e aberta ao público.