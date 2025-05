Lipedema e varizes desafiam médicos e afetam brasileiras

Muitas mulheres convivem com dores, inchaços e desconfortos nas pernas sem saber que podem estar enfrentando mais de uma condição ao mesmo tempo. É o caso do lipedema, doença crônica que afeta cerca de 10% das mulheres no mundo, e que pode coexistir com as varizes, problema que atinge aproximadamente 45% das brasileiras, segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV).

Apesar de distintas, as duas condições compartilham sintomas como dor, sensação de peso, inchaço e aparência alterada nas pernas, o que pode dificultar o diagnóstico correto. O lipedema é caracterizado pelo acúmulo anormal de gordura em membros inferiores e, em alguns casos, superiores, com sensibilidade ao toque e hematomas frequentes. Já as varizes são veias dilatadas e tortuosas, que indicam falhas no retorno venoso.

“É comum que pacientes com lipedema apresentem também alterações venosas. Embora uma condição não cause diretamente a outra, a sobrecarga nos membros inferiores pode agravar o quadro vascular. Por isso, é essencial um acompanhamento multidisciplinar, com diagnóstico diferencial preciso”, explica a cirurgiã vascular Camila Caetano.

O tratamento combinado pode incluir o uso de meias de compressão, fisioterapia, controle do peso, drenagem linfática, medicamentos e, em alguns casos, cirurgias para correção das varizes ou lipoaspiração terapêutica para o lipedema.

“Identificar o lipedema e as varizes precocemente, permite atuar com mais eficiência, evitando a progressão dos sintomas e oferecendo mais conforto e bem-estar à mulher”, afirma a especialista.

A conscientização sobre a coexistência das duas doenças é fundamental para garantir o cuidado adequado e melhorar a qualidade de vida das pacientes.