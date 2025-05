Designa leva experiência sobre bullying à Bett Brasil 2025

A entrada em vigor da Lei nº 14.811/2024, que tipifica o bullying e o cyberbullying no Código Penal brasileiro, acendeu o alerta para gestores escolares e especialistas em educação sobre a urgência de ações preventivas no ambiente escolar. Em paralelo, dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), divulgada pelo IBGE, revelam que mais de 40% dos alunos brasileiros relataram ter sofrido algum tipo de violência ou intimidação nas escolas.

Com foco nesse cenário, a Designa Design Instrucional apresentou, na edição 2025 da Bett Brasil, uma experiência interativa voltada à sensibilização sobre as diferentes formas de violência vivenciadas por estudantes. A empresa, que atua desde 2017 no desenvolvimento de cursos on-line e estratégias de aprendizagem para instituições públicas e privadas, levou à feira uma proposta baseada na imersão como recurso formativo.

A solução simulava situações de violência recorrentes no ambiente escolar — de exclusões a intimidações — com o objetivo de gerar empatia entre estudantes e apoiar educadores na identificação de conflitos e no acolhimento das vítimas. A iniciativa chamou a atenção do público por abordar o tema de maneira envolvente e conectada ao cotidiano das escolas.

“Quando o educador vivencia a situação do ponto de vista do estudante, a escuta muda, o cuidado muda. É esse o poder da experiência imersiva”, afirma Cíntia Costa, CEO da Designa.



A presença da Designa na Bett Brasil, evento voltado à inovação e tecnologia na educação, exemplifica o uso de experiências digitais como ferramentas de sensibilização e apoio pedagógico.

Ainda segundo a pesquisa PeNSE, em 2019, 17,3% dos estudantes relataram ter faltado à escola pelo menos um dia por não se sentirem seguros no trajeto ou no próprio ambiente escolar.

Já em 2023, o Ministério da Educação publicou uma cartilha com diretrizes para proteção e segurança nas escolas, destacando que ações preventivas devem envolver toda a comunidade escolar e considerar aspectos sociais, emocionais e culturais.

Entre as recomendações estão a escuta ativa dos estudantes e a formação continuada de educadores para combater múltiplas violências. Iniciativas como a da Designa dialogam com essas orientações ao buscar sensibilizar educadores para situações de violência escolar por meio de experiências imersivas.