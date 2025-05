Life Genomics reforça presença de mercado no Web Summit Rio

Entre os dias 27 e 30 de abril, o Riocentro (RJ) foi palco do Web Summit Rio 2025, um dos maiores eventos de tecnologia do mundo. A edição deste ano reuniu mais de 34,5 mil participantes de 102 países, incluindo Brasil, EUA, Portugal, Reino Unido, Índia e Singapura. O evento contou ainda com a participação de 1.397 startups de 43 nações, registrando um crescimento de 31% em relação a 2024.



A Life Genomics®, empresa especializada em genética e saúde personalizada, marcou presença no encontro com um estande repleto de ativações para o público. Na ocasião, apresentou soluções voltadas para testes genéticos, medicina de precisão e iniciativas de democratização do acesso à genômica. Recursos interativos, como demonstrações da plataforma e experiências imersivas, também aproximaram visitantes das tecnologias desenvolvidas pela companhia.



De acordo com Frederico Eggers, head de marketing da empresa, a recepção dos parceiros e stakeholders às iniciativas da Life Genomics foi positiva, fortalecendo conexões estratégicas com startups do segmento Healthtech e aproximando a empresa de fundos de investimento voltados para a área da saúde.

“A atuação da startup no campo da genética possibilitou que discutíssemos com alguns investidores, como Naia Capital, Vox Capital e Invest Tech”, ressalta.



Inovações em inteligência artificial (IA), aplicadas à saúde, foram um dos temas principais do evento. Empresas como a NotCo demonstraram como algoritmos avançados podem acelerar o desenvolvimento de produtos, reduzindo o tempo de criação de novos alimentos de base vegetal de anos para meses. “Esses avanços sinalizam o potencial da IA em acelerar pesquisas e desenvolvimento na área da saúde”, avalia Eggers.



Paralelo a isso, a Microsoft anunciou um investimento de R$ 14,7 bilhões em infraestrutura de IA e nuvem no Brasil, incluindo o projeto Rio AI City, um hub de data centers movido a energia limpa. “Essa iniciativa visa fortalecer a capacidade local de processamento de dados, essencial para empresas que trabalham com grandes volumes de informações genômicas”, explica o profissional.



O evento também destacou a importância da inovação local, com programas como o ConectAI da Microsoft, que já treinou milhões de brasileiros em habilidades relacionadas à IA. “Essa ênfase na capacitação local é crucial para empresas que dependem de talentos especializados para avançar em pesquisas genéticas”, comenta.



O head de marketing destaca ainda que, além de impulsionar um networking qualificado, a participação da Life Genomics® reforçou a importância de eventos desse porte para sua estratégia de crescimento e posicionamento no mercado.

“A aproximação com investidores e o diálogo sobre tendências em IA e genômica reforçaram nossa missão de tornar a medicina personalizada uma realidade acessível”, pontua.



Sobre a Life Genomics®



Fundada por sócios com mais de duas décadas de experiência no setor de saúde, a Life Genomics® é uma empresa especializada em exames genéticos, incluindo testes somáticos, utilizados principalmente na oncologia para identificar mutações adquiridas em tumores, e testes germinativos, que avaliam predisposições hereditárias a diversas condições de saúde.



Para saber mais, basta acessar: https://lifegenomics.com.br/