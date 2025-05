Polícia resgata mulher sequestrada e mantida em cárcere privado em Panambi

Na tarde desta quinta-feira, 29, a Polícia Civil e Brigada Militar de Panambi libertaram de um cativeiro uma mulher de 27 anos que havia sido sequestrada na noite de 27 de maio de 2025, por dois homens e uma adolescente. A vítima foi levada para um cativeiro na cidade de Panambi, e passaram a exigir que seu namorado entregasse a quadrilha de tráfico de drogas um veículo e um motocicleta.

O grupo agiu sob o comando de homem que atualmente está cumprindo pena em regime fechado na Penitenciária Modulada de Ijuí e que de lá atua, livremente, por telefone, coordenando as ações do tráfico e extorsões.

Na casa, a Polícia apreendeu em poder do grupo 20 buchas de cocaína comprovando tráfico de drogas.

Os homens, ambos de 18 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas e extorsão mediante sequestro. A menor, de 15 anos, foi apreendia e encaminhada a Fase por determinação judicial após pronta representação do Ministério Público local.

Conforme apurado, a adolescente e um dos presos são irmãos e moradores de Santa Bárbara do Sul.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.