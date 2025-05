Líder do PCC rompe tornozeleira eletrônica e foge no RS

Adriano Pereira de Souza, conhecido como “Cigano” e apontado como uma das lideranças do Primeiro Comando da Capital (PCC), está foragido após romper a tornozeleira eletrônica nesta quinta-feira, 29 de maio. Ele havia sido beneficiado com prisão domiciliar monitorada. Cigano é investigado por envolvimento direto no assalto ao Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, ocorrido em junho de 2024, que resultou no roubo de cerca de R$ 15 milhões e na morte do 2º sargento Fabiano Oliveira, da Brigada Militar.

Conforme revelado com exclusividade pelo site SB News no dia da decisão judicial, Cigano havia sido liberado pela Justiça Federal para cumprir pena em casa, monitorado eletronicamente, com autorização válida por 60 dias. A medida tinha como justificativa a necessidade de realização de uma cirurgia de hérnia de disco, que não poderia ser feita no hospital de referência para apenados da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (PASC). O Ministério Público Federal foi comunicado da decisão, mas não apresentou recurso.

Cigano foi preso dois dias após o crime, em Juquitiba, no interior de São Paulo. É apontado como um dos responsáveis pelo planejamento da ação criminosa, que contou com apoio da facção gaúcha Bala na Cara. Também é investigado por tráfico de drogas e pela compra de pontos de venda de entorpecentes em São José dos Campos (SP).

A fuga reacende o debate sobre decisões judiciais que autorizam saídas temporárias ou domiciliares a criminosos de alta periculosidade. As circunstâncias da fuga estão sendo investigadas, e as autoridades trabalham para recapturá-lo.

