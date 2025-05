Inovações impulsionam avanços em segurança viária

Com foco em inovação, a EcoRodovias tem desenvolvido soluções tecnológicas para tornar o trânsito mais seguro, eficiente e humano. A companhia mantém atualmente mais de 20 projetos ativos dedicados à segurança viária e ocupacional, muitos deles baseados em inteligência artificial, automação e análise de dados em tempo real. Essas iniciativas representam 17% do total de projetos do InovaEco, programa estruturado de inovação da empresa. Outros 21 já foram concluídos, com impactos diretos na redução de riscos e na melhoria do atendimento a emergências nas rodovias sob concessão.

“A inovação deixou de ser um diferencial e passou a ser um imperativo estratégico para a segurança viária. Estamos usando tecnologia de ponta para antecipar riscos, agir com mais rapidez e salvar vidas. Cada projeto que desenvolvemos é pensado com esse propósito”, afirma Cecília Merighi, coordenadora de Inovação da EcoRodovias.

Inteligência artificial e automação no centro da estratégia

A empresa lidera ainda um desafio de inovação voltado ao desenvolvimento de uma ferramenta de IA capaz de determinar as causas raízes dos acidentes, com base em informações operacionais, geográficas e climáticas. Além disso, vem investindo na implementação de câmeras inteligentes que detectam usuários falando no celular e sem o cinto de segurança, ampliando a fiscalização das polícias rodoviárias.

Outros projetos buscam reduzir riscos nas frentes de obra, como sensores em capacetes e pulseiras que alertam trabalhadores sobre a proximidade de máquinas em movimento. “Cerca de 90% dos acidentes estão ligados ao fator humano. Por isso, estamos concentrando esforços em soluções que previnam falhas comportamentais e aumentem a proteção de quem está na pista”, afirma Felipe Martimiano, gerente de Desenvolvimento Operacional da EcoRodovias.

O Programa de Redução de Acidentes (PRA) complementa esse esforço com medidas como barreiras rígidas, plantio de vegetação para inibir travessias irregulares e uso de IA para validar sinalizações e comportamentos de condutores em trechos com obras.

Tecnologia para salvar vidas nas estradas

Entre os destaques estão sistemas de detecção automática de incidentes (DAI), câmeras inteligentes, sensores em pontos críticos, ferramentas preditivas de tráfego, mapeamento da conservação viária por IA e análise de comportamento de condutores. Em fase de testes, o sistema de fiscalização de velocidade média implantado pela Ecovias Minas Goiás na BR-050, em Uberaba (MG), calcula a velocidade entre dois pontos e será expandido para outros trechos da rodovia.

“Estamos investindo em tecnologias que melhoram a gestão do tráfego, o atendimento a emergências e a comunicação com o usuário. A inovação é o caminho para transformar o trânsito em um ambiente mais seguro e humano”, diz Martimiano.

A inovação também chegou ao controle de carga: a Ecovias do Cerrado implantou uma balança de pesagem na velocidade da via com efeitos punitivos, na BR-365, permitindo a fiscalização automatizada de veículos sem paradas obrigatórias. O modelo inibe o excesso de carga circulando na rodovia, aumentando a segurança do trecho.

Prevenção como valor permanente

Durante o Maio Amarelo — campanha nacional de conscientização para a redução de acidentes no trânsito — a EcoRodovias reforça seu compromisso com a segurança viária por meio de ações educativas e integradas em todas as suas 12 concessionárias. As iniciativas incluem campanhas em parceria com órgãos públicos, distribuição de materiais informativos, mensagens em painéis eletrônicos e reforço de sinalização em pontos estratégicos.

Mais do que uma ação pontual, a segurança é uma prioridade permanente. “Maio é um momento importante para sensibilizar, mas nosso compromisso acontece todos os dias, nas operações e nos projetos de inovação. Segurança não é uma campanha para nós, é um valor”, reforça o executivo.

Perfil dos principais acidentes nas rodovias

Levantamento da EcoRodovias aponta que os atropelamentos respondem por cerca de um em cada quatro acidentes fatais nas rodovias do grupo. Como resposta, estão sendo realizadas melhorias nas iluminações em trechos urbanos e no acesso às passarelas, além de campanhas educativas.

As colisões traseiras também são frequentes, impulsionadas por excesso de velocidade, uso de celular e ausência de cinto de segurança. Para reduzir esses riscos, a EcoRodovias tem instalado radares para controle de velocidade, reforçado a sinalização e trabalhado na conscientização dos motoristas quanto à importância de respeitar os limites de velocidade da via e manter o distanciamento seguro dos veículos à frente.

Já para evitar as colisões frontais, as concessionárias do grupo adotam a instalação de balizadores e sonorizadores longitudinais, além da promoção de campanhas educativas.

