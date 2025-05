Lideranças regionais de educação participam de oficina sobre o uso de governança de dados

Na manhã desta quinta-feira (29/5), as lideranças das 30 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) participaram de uma oficina com foco nas atualizações do painel de Governança na Educação, abordando roteiros de indicadores referentes à frequência, aulas dadas e execução do Agiliza, programa, criado em 2021, que já destinou mais de R$ 500 milhões às escolas da Rede Estadual desde a sua implementação. Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é com o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

O encontro foi conduzido por Guilherme Simionato, coordenador do Centro de Educação Baseado em Evidências da Secretaria da Educação (Seduc), e marcou um momento estratégico de troca de experiências e planejamento entre representantes regionais da rede estadual de ensino. Durante a reunião, Simionato apresentou dados atualizados de maio e destacou avanços importantes na implementação de planos de ação voltados a estudantes em risco de evasão.

Segundo ele, quase 70% dos alunos identificados como em risco alto ou crítico já receberam acompanhamento individualizado. “A rede está mostrando um engajamento surpreendente. Estamos começando a ver resultados consistentes, com orientadores educacionais assumindo protagonismo e produzindo planos de ação em escala significativa. Ainda há desafios, mas os dados mostram que estamos no caminho certo”, afirmou.

Os coordenadores também compartilharam práticas exitosas em seus territórios, levantaram necessidades locais e discutiram formas de aprimorar a atuação conjunta em prol da permanência e da aprendizagem dos estudantes. O encontro integra um ciclo de três dias de atividades com as lideranças das CREs, realizado na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), voltado ao fortalecimento das políticas educacionais baseadas em evidências no Estado.