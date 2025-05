NuDii oferece novo olhar para Doenças Intestinais

O Instituto Medicina em Foco anunciou a criação e abertura do Núcleo de Doenças Inflamatórias Intestinais, o NuDii, que integra assistência especializada, pesquisa clínica, produção de conteúdo e tecnologia aplicada. O projeto surgiu com o objetivo de atender à crescente complexidade das Doenças Inflamatórias Intestinais e se diferencia pela atuação integrada nas áreas de cuidado, pesquisa, informação e formação.

Gastroenterologista e coordenadora do núcleo, a Dra. Sabrina Figueiredo afirma que o foco do núcleo é aprimorar o tempo, a qualidade e a profundidade do cuidado oferecido a pessoas com Doença de Crohn, Retocolite Ulcerativa ou colites complexas.

“Nosso foco é agilizar o diagnóstico e garantir tratamento completo e humanizado. O núcleo foi criado para ser uma referência prática, acessível e científica para esses pacientes”, detalha.

A médica explica que tratar uma Doença Inflamatória Intestinal (DII) envolve uma série de aspectos, como compreender o impacto da condição na alimentação, no humor, no sono, no trabalho e na vida social. Assim, o NuDii é formado por uma equipe multidisciplinar composta por gastroenterologistas, coloproctologistas, reumatologistas, dermatologistas, cirurgiões, nutricionistas, psicólogos e outros profissionais que atuam de forma integrada.

Crescimento dos diagnósticos e estruturação de um novo modelo

De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Coloproctologia (SBCP), divulgados no site da Biblioteca Virtual em Saúde, as Doenças Inflamatórias Intestinais atingem mais de 5 milhões de pessoas em todo o mundo e não têm cura.

Diante desse crescimento expressivo, o coloproctologista Dr. Alexander Rolim — que coordena o centro de pesquisa clínica do NuDii — ressalta a importância de estruturar modelos de cuidado mais inteligentes e escaláveis. “A fragmentação do cuidado agrava o sofrimento de quem já enfrenta uma doença complexa. Por isso, mapeamos profissionais de diferentes regiões do país para formar uma rede nacional de especialistas referenciados. A integração é essencial”, afirma.

Além da atuação assistencial, o núcleo investe em pesquisa clínica. O Solare Trials, vinculado ao núcleo, oferece acesso gratuito a tratamentos e protocolos internacionais. “Essa conexão entre cuidado direto e produção científica é um dos maiores diferenciais do projeto”, complementa o médico.

O cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Rodrigo Barbosa, fundador do NuDII, destaca ainda o uso estratégico da tecnologia como motor de acesso. “Oferecemos triagem gratuita com apoio de inteligência artificial, o que nos permite acelerar o diagnóstico e priorizar pacientes com maior gravidade clínica — mesmo fora dos grandes centros urbanos”.

Educação, conscientização e tecnologia

Para ampliar a conscientização sobre as DIIs, o NuDii aposta na educação como ferramenta de impacto. Segundo a gastroenterologista, Dra. Sabrina Figueiredo, o núcleo produz conteúdo técnico e educativo para pacientes e profissionais, participa de campanhas públicas como o Maio Roxo e oferece ferramentas gratuitas — como testes de triagem e orientações digitais.

A equipe também promove eventos científicos, encontros com pacientes, educação médica continuada e programas de apoio psicológico e nutricional. “Incentivamos o diagnóstico precoce e atuamos para que o paciente se sinta acolhido desde o primeiro contato”, reforça.

Um dos destaques recentes é o lançamento da mefIA, a inteligência artificial do NuDII, desenvolvida para oferecer respostas baseadas em algoritmos clínicos atualizados e sustentadas por referências científicas.

“Esperamos que o núcleo seja lembrado como um ponto de virada. Para o paciente, isso significa sentir-se compreendido, cuidado e respeitado. Para a medicina, significa mostrar que é possível oferecer um cuidado de excelência com empatia, tecnologia e ciência de verdade”, conclui a Dra. Sabrina.

O papel da equipe multidisciplinar

Tratar Doença de Crohn, Retocolite Ulcerativa e outras colites complexas exige mais do que medicamentos. Por isso, o núcleo conta com uma equipe multidisciplinar que atua de forma coordenada desde o primeiro atendimento. A nutricionista Dra. Christiani Chaves, o psicólogo Dr. Leonardo Miggiorin e o nutrólogo Dr. Plínio Fonseca oferecem suporte direto ao paciente, abordando desde a alimentação até o impacto emocional e metabólico da doença.

Esse acompanhamento contínuo permite que o plano terapêutico vá além do sintoma — integrando bem-estar, equilíbrio mental e adesão ao tratamento. “Nosso papel é garantir que o paciente consiga se cuidar mesmo diante das limitações impostas pela doença. Um plano nutricional ajustado e um acompanhamento emocional fazem toda a diferença na evolução clínica”, afirma a Dra. Christiani.

Especialistas em Doença de Crohn e Retcolite Ulcerativa do NuDii:

Coordenação

Dra. Sabrina Figueiredo – Gastroenterologista, coordenadora

Dr. Rodrigo Barbosa – Cirurgião do Aparelho Digestivo, fundador

Dr. Alexander Rolim – Coloproctologista, coordenador do centro de pesquisa clínica

Coloproctologia e Cirurgia

Dr. Alexandre Ferrari

Dra. Vanessa Prado

Dr. Carlos Obregon

Gastroenterologia

Dra. Charliana Uchôa

Dra. Laís Naziozeno

Dra. Natália Queiroz

Dr. Rodrigo Rocco

Dra. Marjorie Argolo

Dr. Thales Renon

Outras Especialidades

Dr. Vinicius de Alencar da Rocha – Dermatologista

Dr. Plínio Fonseca – Nutrólogo

Dra. Christiani Chaves – Nutricionista

Dr. Celso Mendanha – Infectologista

Dr. Leonardo Miggiorin - Psicólogo

O NuDii nasceu do compromisso de profissionais especialistas em doença de Crohn e Retocolite que vivenciam diariamente os desafios das Doenças Inflamatórias Intestinais. Mais do que técnica, o time foi formado por especialistas que compartilham propósito, empatia e experiência clínica.

Após anos de atuação conjunta em cirurgias, pesquisas e atendimentos complexos, entenderam que poderiam ir além — e criaram o núcleo com ciência, presença e continuidade. Hoje, o núcleo busca se consolidar como um dos centros mais completos do país no cuidado em doenças inflamatórias intestinais.