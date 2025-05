Semana do meio ambiente terá programação especial e entrada gratuita no Jardim Botânico

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado na próxima quinta-feira (5/6), o governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), preparou uma programação especial. As ações iniciam na segunda-feira (2) com a segunda Reunião do Sistema Estadual de Proteção Ambiental (Sisepra), no auditório da Ospa, em Porto Alegre.

O encontro, que tem como tema "União pelo meio ambiente", contará com uma série de capacitações para a gestão e proteção ambiental. O evento é destinado aos municípios e ao público geral, com inscrições gratuitas antecipadasou diretamente no local, no dia do evento.

Na quinta-feira (5), o Jardim Botânico terá entrada gratuita ao público. Nos demais dias da semana, o parque e o Museu de Ciências Naturais promoverão uma série de visitas guiadas, oficinas, trilhas e atividades voltadas para escolas, grupos de escoteiros e entidades interessadas, com o objetivo de mostrar os bastidores da conservação ambiental para a comunidade. As Unidades de Conservação (UCs), administradas pelo Estado, contarão com trilhas guiadas, plantação de árvores, palestras e atividades voltadas à comunidade de suas respectivas regiões.

Os servidores do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff) e os visitantes do local poderão aproveitar as atividades especiais ao longo da semana. O destaque será a feira de adoção de filhotes “Novos lares, novas histórias”, que ocorre na sexta-feira (6).

Semana do Meio Ambiente Sema-RS:

O quê:segunda Reunião do Sistema Estadual de Proteção Ambiental (Sisepra)

Quando:segunda-feira (2/6), a partir das 13h30

Local:Casa da Ospa (Av. Borges de Medeiros, 1501 - Praia de Belas, Porto Alegre). Aberto ao público.

Inscrição antecipada até sexta-feira (30/5), às 14h,ou diretamente no local, no dia do evento



O quê:exposição “O Silêncio das Gaiolas”. Objetivo de sensibilizar sobre o tráfico de animais silvestres

Quando:quarta-feira (4/6), das 11h às 14h

Local:hall de entrada da Ospa (CAFF - Avenida Borges de Medeiros, 1501). Público: servidores e visitantes do CAFF

O quê:Dia Mundial do Meio Ambiente

Quando:quinta-feira (5/6),das 9h às 17h

Local: Jardim Botânico (R. Dr. Salvador França, 1427 - Jardim Botânico, Porto Alegre). Aberto ao público

O quê: transmissão comemorativa “Meio século de proteção ambiental nas Unidades de Conservação do Rio Grande do Sul”

Quando: quinta-feira (5/6), às 19h30

Local: canal da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul no YouTube

O quê: Feira de adoção de filhotes “Novos lares, novas histórias”

Quando:sexta-feira (6/6), das 15h às 17h

Local:em frente ao Banrisul do CAFF (Av. Borges de Medeiros, 1501 – Praia de Belas, Porto Alegre)



Em caso de chuva, a feira será transferida para a sexta-feira seguinte (13/6).