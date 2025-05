Dois acidentes chamam atenção na RSC-472 entre Tenente Portela e Palmitinho

A quinta-feira (29) começou com dois acidentes registrados em sequência na RSC-472, entre Tenente Portela e Palmitinho, aumentando o alerta sobre os perigos no trecho.

O primeiro caso aconteceu ainda na madrugada, na localidade de Filizbino, cerca de 300 metros da igreja da comunidade. Um carro com placas de Humaitá tombou e ficou com as rodas para cima no lado oposto da pista. O veículo estava em uma curva acentuada e não havia ninguém no local para prestar informações sobre o ocorrido ou o estado de saúde dos ocupantes.

Horas depois, já pela manhã, uma caminhoneta que seguia no sentido Palmitinho–Tenente Portela saiu da pista após a ponte sobre o rio Guarita. O veículo só não tombou por conta da vegetação que conteve a queda. O motorista não se feriu.

Os dois acidentes acendem o alerta para a atenção redobrada nesse trecho sinuoso da rodovia.