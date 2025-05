Prensa-cabos protegem instalações elétricas

O aumento das exigências regulatórias em ambientes industriais classificados como de risco, como plataformas de petróleo, refinarias e setores da indústria química, tem impulsionado a adoção de soluções de segurança elétrica mais rigorosas. Um dos elementos fundamentais nesse cenário são os prensa-cabos — dispositivos utilizados para vedar, proteger e manter a integridade das conexões elétricas em atmosferas potencialmente explosivas.

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as normas NBR IEC 60079-0 e 60079-7 estabelecem critérios de segurança para equipamentos utilizados em atmosferas explosivas, incluindo os sistemas de entrada de cabos. A vedação correta é crucial para evitar a entrada de gases inflamáveis e poeiras combustíveis que poderiam gerar curtos-circuitos ou ignições acidentais.



Um estudo da Fundacentro, órgão ligado ao Ministério do Trabalho, destaca que o uso de componentes certificados é uma medida essencial para prevenir acidentes elétricos e incêndios em áreas industriais de risco elevado.

Nesse contexto, empresas especializadas em conectividade industrial têm investido no desenvolvimento de componentes certificados que atendam às normas internacionais, como as certificações ATEX (Europa) e IECEx (global). Tais certificações são reconhecidas por regulamentar a segurança de produtos aplicados em zonas classificadas.

Um exemplo técnico está no portfólio da Hummel Connector Systems, cujos prensa-cabos são projetados conforme as normas internacionais citadas. Modelos como os de aço inoxidável, por exemplo, são recomendados para ambientes com alta exposição a agentes químicos e variações de temperatura, enquanto versões em poliamida são indicadas para aplicações onde a redução de peso é um fator crítico.



A utilização de prensa-cabos em conformidade com essas exigências tem se mostrado uma prática fundamental para manter a integridade dos sistemas elétricos, reduzindo falhas e ampliando a vida útil das instalações. Ao mesmo tempo, reforça o cumprimento das diretrizes de segurança ocupacional previstas por órgãos nacionais e internacionais.